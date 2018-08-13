30 доказательств того, что все семьи в мире одинаково сумасшедшие

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Вам когда-нибудь приходило в голову убедить брата в том, что тротуарную плитку нужно мыть шваброй? А кому-то пришла! Впрочем, в каждой семье есть человек, которого все любят именно за его чувство юмора. Даже если оно немного вредит окружающим.

Редакция AdMe.ru просто не могла пройти мимо лучших из лучших таких родственников, не поделившись этими фото с вами.

«Мой младший брат работал сегодня со мной, и я убедил его в том, что плитку на улице тоже нужно мыть шваброй»

«Моя жена беременна, и она решила, что будет смешно, если сфотографировать лапы нашей собаки вместо ее ног»

«Сестра присматривает за моей кошкой, и вот что она мне прислала»

«Я попросила сестру высушить штаны и получила вот это»

«Друг моей сестры уронил телефон, и вот как они его доставали»

«Мои родители держали эту рамку пустой слишком долго, поэтому я решил ее заполнить»

«Мой парень взял мою собаку на пляж, чтобы „весело провести время вместе“»

«Моя мама решила украсить этим туалет. Теперь у меня запор и мне постоянно снятся кошмары»

«Моя девушка родилась без ногтя на пальце»

«Выглянул в окно и увидел, что мой брат загорает вот так»

«Это торт, который мама сделала для меня в честь 21-летия. Я не разочарована»

Как выбирать игрушки в детском магазине

Когда сестра — начинающий маньяк из «Техасской резни бензопилой»

«Я покупаю машину у своего отца за $ 2 500. Вот как я завтра отдам ему деньги»

«У моего папы было ведро, эта наклейка и гениальное чувство юмора»

«Внимание! Не нырять! Мелководье! Вы рискуете остаться парализованным!»

«Мой папа сегодня присматривал за моей собакой и прислал это»

«Столкновение пухлого Человека-паука и моего отца в Испании»

«Моя дочь сделала мне рукав из временных татуировок, чтобы я был похож на другого папу из ее школы»

«Мой друг и его отец переоделись друг в друга на Хеллоуин»

«Сказал жене, что собираюсь проколоть ухо. Она не поверила. Я купил магнитные клипсы. Посмотрим, что она скажет, когда вернется домой»

«Моя жена оставила меня с ребенком. Вывод дня: не используйте фотошоп, когда нервная жена спрашивает, как у вас там дела»

«Попросил у папы 32 куска пиццы, и вот что он сделал»

«Папа только что прислал мне это фото, которое он сделал в Китае»

«Плакат моей 5-летней дочери стал гораздо веселее»

Пора напомнить мужу, на ком он женился год назад

Он заставил дочку поменяться с ним футболками, потому что ее была слишком откровенной

«Мою сестру ждет сюрприз»

Доказательство, что родственники мыслят одинаково

«Моя мама устроила личный магазин у себя дома. Ей определенно пора остановиться»

Бонус: «Кажется, я замужем за идиотом»

А у вас есть такой сумасшедший родственник?