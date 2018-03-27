27 фотографий кошек и собак, которые заставят вас забыть обо всех проблемах

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Четвероногие друзья способны в момент лишить человека дара речи от невероятной дозы умиления. «Мимими» — это, скорее всего, все, что вы сможете сказать после просмотра этой фотоподборки, а заодно подзарядитесь позитивом и отдохнете душой.

AdMe.ru собрал 27 фотографий, которые расставят все точки над i и помогут определиться, кто вам больше по душе — кошки или собаки. А может, все сразу? Чтобы ответить на этот вопрос, просто долистайте статью до конца.

Безопасность превыше всего

«Сестра впервые вывела кошку на прогулку. Мы до сих пор сомневаемся, понравился ли ей этот опыт»

«Этот человек пытался разблокировать ваш телефон»

В финской полиции появился новый стажер. Он сразит вас своей милотой

«Думали, что выращиваем фикус, а оказалось — кота»

Первый день в новом доме

Когда ты пушист, прекрасен и не считаешь нужным это скрывать

Милейшая семейка

— Котик, где живет доброта? — Туть, человек, туть

«Я делала растяжку и мне помешали самым трогательным образом»

Когда все куда-то свалили, а ты лежишь дома один-одинешенек, нечесаный, неглаженый, нецелованный

3-недельный щенок сенбернара впервые пытается завыть

С котейкой даже самая скучная работа в офисе становится приятнее и веселее

«Сегодня в ветеринарной клинике у меня был пациент с пятном в форме сердца на носу»

«Так и быть, человек, можешь меня обнять»

К водным процедурам готов

В этой фотографии все идеально

Очень-очень злой пес

«Остерегайтесь собаки».

«Решил я на днях пропылесосить»

«Это мой щенок. Его язык всегда немного высунут изо рта»

«Знакомься, человек, это мой зефирчик»

«То неловкое чувство, когда твоя собака намного красивее большинства людей, которых ты знаешь»

«Если у меня есть душа, то выглядит она наверняка вот так»

«Мой кот всегда найдет, чем себя развлечь»

Осторожно! В этих глазах можно утонуть

«Па-ма-ги-те! Что он со мной делает?»

Рядом с другом защитный воротник перестал казаться таким уж противным

Так все-таки кошки или собаки? Мы в редакции так и не смогли определиться и одинаково сильно растрогались при виде и тех, и других четвероногих друзей. А вы?