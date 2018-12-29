27 человек, которые знают секрет идеального новогоднего подарка

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Если вы еще не успели подготовить подарки своим родным и близким на Новый год, то у нас есть отличное решение. Точнее, у героев нашей статьи. Они уж точно знают, как можно удивить, подарив брату Xbox или ключи от нового Merсedes, потратив на это копейки.

AdMe.ru обнаружил среди пользователей сети 27 Санта-Клаусов, которые своими сюрпризами сделали праздник действительно запоминающимся. А в конце статьи вас ждет бонус, в котором каждый сможет узнать себя утром 1 января.

«Лежу под елкой своего мужчины, потому что я и есть лучший подарок»

«Этот свисток в форме пистолета мне сегодня подарили на рождественском ужине на работе. Чтобы он свистел, надо вставить дуло в рот»

«Каждый год мы тратим по $ 20, чтобы одеть друг друга, а затем сделать совместные снимки вместо подарков. В этот раз мы отлично справились»

«В этом году я зацементировал подарок для брата»

«Думать о рождественских подарках с каждым годом становится все сложнее. Но вот несколько доказательств, что ты мой любимый брат! Сейчас, прежде чем ты начнешь разбивать кирпич, я хочу, чтобы ты знал: ты действительно крутой чувак. Надеюсь, это самое тяжелое, что тебя ждет в наступающем году».

«Каждый год наша тетя дарит маленьких шоколадных лобстеров своего производства. В этом году лобстер оказался мылом. Знаете, как я это понял?»

«На протяжении более 35 лет в нашей семье есть традиция странно упаковывать рождественские подарки. На этот раз мне понадобилось более 80 часов»

«Моя дочь с мужем подарили мне этого маленького гнома Harley-Davidson, так как решили, что он похож на меня»

«У нас очень большая семья, так что мы, все 30 человек, используем одну и ту же упаковочную бумагу, чтобы никто не знал, кто что принес»

«Я подарил брату долгожданный Хbox»

«Мне понравился мой подарок в этом году»

А это подарок от жены ярому фанату Sony Playstation

Когда закончилась упаковочная бумага, а McDonald’s — это «то, что я люблю»

Лучший подарок по версии 1997 года

«Родители использовали в качестве оберточной бумаги постеры с моей стены»

«Я подумал, что мой сын захочет научиться взламывать замки. А если не захочет, то придется. Ведь внутри находится его новая игровая гарнитура»

«Подарок для мамы, которая любит ухаживать за цветами. Эти глаза на экранах краснеют, когда почва становится слишком сухой и ее нужно полить»

Когда боишься того, что твой подарок распакуют раньше времени

Подарок от тайного Санты, над предназначением которого еще придется поломать голову

«Мой папа всегда был мастером упаковки подарков и в этом году просверлил отверстие в куске дерева, чтобы спрятать кольцо для мамы»

Когда твои бабушка с дедушкой — преданные музыкальные фанаты

«Бабушка сказала, что я должен получить эту подушку, потому что она так похожа на меня»

«Моей сестре явно не понравился ее подарок»

"Самая „пойдет“ сестра в мире".

«Каждый год моя семья играет в Секретного Санту и Секретного Сатану. Последний дарит вот такие подарки»

«Бабушка попросила, чтобы мы ей подарили игру на Nintendo на Рождество. Она вычитала, что так можно улучшить память»

«Брат работает в скорой помощи, и я подарила ему вот такой медицинский браслет»

«Удалите мою историю браузера (поиска)».

«Сказал маме, что в этом году мне нужны деньги, а не одежда. И все же получил новую рубашку»

«Самый подлый рождественский подарок из полученных когда-либо. А я был так взволнован»

Бонус: а так выглядит каждый, кто остался доволен своим подарком