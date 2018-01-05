26 фотографий, на которых запечатлена сама судьба

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Как часто вам удавалось оказаться в нужном месте в нужный час? Эти люди могут подтвердить — достаточно одного раза и жизнь может навсегда измениться в лучшую сторону. AdMe.ru собрал истории, которые даже закоренелых скептиков заставят поверить в существование судьбы.

26. «Мой двоюродный брат попал на фотографию своей будущей жены за 7 лет до их знакомства»

25. «В садике мы были неразлучны, но потом жизнь развела наши семьи в разные стороны. Спустя 20 лет мы случайно встретились у общих знакомых и теперь снова вместе»

24. «Оказывается, мы с женой, когда нам было по 10, отдыхали в одном и том же лагере и даже сделали одинаковые снимки на память»

23. После свадьбы Эми и Ник стали разглядывать свои старые фотоальбомы и обнаружили, что встречались в детстве в парке развлечений. Оба уже забыли о той встрече

22. Она была не очень довольна, когда он пригласил ее на их первый танец на школьной дискотеке. Но спустя годы они танцуют вместе на собственной свадьбе

21. Их любовь зародилась на «Вудстоке», и спустя 48 лет они все еще вместе

20. «Я полюбила его с первого взгляда, когда случайно увидела на соседней лошадке на карусели. Но решилась сказать об этом лишь в старших классах. Оказалось, что и он тогда положил на меня глаз»

19. «Мы с мужем были знакомы с самого детства, и я уверена — нас с ним тянуло друг к другу уже тогда»

18. «Как-то бездомный попросил у меня денег на лотерейный билет. Я не был уверен, что он потратит их именно на это, но дал. На следующий день он пришел ко мне, вернул мелочь и сказал, что выиграл в лотерею $ 250 000»

17. «Я из Канады, он из Франции, но мы встретились во время дайвинга в Таиланде. Прошло уже 3 года с тех пор, и мы до сих пор вместе»

16. Алекс влюбилась в Адама с первого взгляда, но, если бы не свадьба родственников, на которую они пошли вместе, Адам никогда бы не признался, что тоже любит ее

15. Майкл и Натали оба родились в Саудовской Аравии, когда их родители работали там в нефтяной компании. В детстве они были дружны, но потом их пути разошлись. Спустя 20 лет они нашли друг друга на фейсбуке и теперь женаты

14. В детстве они подавали кольца на свадьбе у родственников, теперь женятся сами

13. Весной 2014-го Хезер потребовалась пересадка печени. Крис, который ее ни разу не видел, случайно узнал об этом из разговора своих коллег и решил стать донором. Позже они поженились

12. «10 лет назад я сказала своему глупому соседу по парте, что он мне нравится. Мне было 15. Сейчас мне 25 и мы женаты, хотя он все такой же глупый»

11. Она просто хотела найти в твиттере билеты в зоопарк, а нашла своего будущего мужа

10. «Уже после свадьбы нашла у мужа это фото — на нем он стоит рядом со мной в садике. Я этого даже не знала»

9. «Мои родители жили в соседних домах и знали друг друга с 2 лет. Сегодня они празднуют 25-ю годовщину своей свадьбы»

8. «Мои бабушка и дедушка встретились, когда фотографировали для „Нэшнл джиографик“, спустя 60 лет они были все еще вместе»

7. Этих двоих свела вместе капризная стиральная машина, и теперь они обручены

6. Перейдя в новую школу, футболист Нед влюбился в Рене. Каково же было его удивление, когда оказалось, что она в группе поддержки его команды

5. Любовь Руби и Кевина началась с одного сообщения в твиттере, после которого они, не сговариваясь, прислали друг другу эти записки

4. «Мой сосед по парте в 7-м классе нарисовал этот рисунок. Мы и не думали, что на 2-м курсе колледжа начнем встречаться»

3. Когда Бритни устроилась кассиром в магазин, за соседней стойкой работал парень, с которым они переписывались уже долгое время. Это стало началом их романа

2. «Мы оба считали, что впервые встретились на сайте знакомств, но оказывается, 25 лет назад мы жили в соседних кварталах и ходили в один садик»

1. После серьезного приступа эпилепсии Джессика потеряла память. Забыла она и своего парня Ричарда. Но он не отступил и заново завоевал ее сердце

Уверены, что и нас с вами в жизни еще ждет свой счастливый час. Хотя, может быть, вы уже испытали на себе прикосновение судьбы?