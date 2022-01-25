25 татуировок, на которые без слез нельзя было смотреть. А теперь их и бабушке не стыдно показать

Татуировки, сделанные в молодости, могут потускнеть, надоесть своим владельцам или вовсе выйти из моды. И если одни решают смириться с таким положением дел, то другие идут к настоящим профессионалам, которые превращают несимпатичные татушки в чуть ли не произведения искусства.

Героям нашей статьи как раз удалось найти мастеров, которые смогли переделать ужасную картинку в нечто оригинальное. И мы в AdMe.ru считаем, что такие татуировки уж точно не стыдно показывать всем вокруг.

1. «Вы никогда не догадались бы, что это одна и та же собака. Я ненавидел эти глаза больше всего»

2. «По-моему, это отличная переделка глупой дешевой татуировки»

3. «Наконец-то эта моя ужасная подростковая ошибка исправлена»

4. Клиентка тату-салона обновила своего дельфина

5. Старая татуировка превратилась в индийского слона

6. «Эта женщина все время, пока я наносила тату на ее шею, сидела неподвижно, словно скала. Всегда буду восхищаться ее стойкостью»

7. «Татуировка, которую я переделал на День матери»

8. «2 сеанса, около 8 часов... Довольна тем, как в итоге все получилось»

9. «Наконец закончили. Стало намного лучше»

10. «Однозначно это перекрытие — одно из любимых в числе тех, что я делала»

11. «Вот как я переделал эту татуировку»

12. «Это необходимое обновление моей самой первой татуировки (ей 12 лет)»

13. «Имя было огромным. Не думал, что смогу перекрыть тату, но я это сделал»

14. «Моей клиентке изначально сказали, что ей придется затемнить руку. Но абсолютно любая татуировка может быть перекрыта умелым художником»

15. «Вот как я переделал эту Галактику»

16. «Татуировка до и после перекрытия (на левом фото замазано мое имя)»

17. «У меня слезы печали по поводу того, что вообще сделала это тату, и слезы радости из-за того, что наконец перекрыла его»

18. «Моя переделанная татуировка. Луна из мультфильма „Сейлор Мун“»

19. Татуировка, изображающая картину Ван Гога «Звездная ночь»

20. «Вчера моя жена перекрыла свою татуировку»

21. «Мой клиент хотел удалить ее, потому что она не сочетается с другими его татуировками. Я ее перекрыл»

22. «Это одно из лучших перекрытий из тех, что я вообще видел, так как оно включает оригинальное тату, а не просто закрашивает его»

23. «Старая татуировка была некрасивой (я сделала ее еще в 14 лет). Наконец на днях я ее перекрыла»

24. Когда клубника расцвела

25. «Я набил этого клоуна в 15 лет и сразу же пожалел об этом. Спустя 24 года я наконец исправил тату»