25 снимков, которые невозможно раскусить с первого взгляда

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Кажется, мы уже знаем многое и все видели уже не раз, особенно в наш век интернета, когда любая фотография становится достоянием общественности за считанные секунды. И неужели не осталось чего-то такого, способного вызвать у нас возглас «Вау!»? Конечно, осталось! AdMe.ru собрал для вас изображения, заставляющие немного по-иному взглянуть на реальность.

25. Кофе, который точь-в-точь Юпитер, или это Юпитер точь-в-точь как кофе?

24. Машина тонет в асфальте?

23. Говорили же, никакой магии вне Хогвартса

22. Я похожие домики в детстве рисовал

21. Если хочешь почувствовать себя великаном, достаточно правильно подобрать ракурс

20. Салфетки парят в воздухе?

19. Игра теней вдохнула в дом новую жизнь

18. Ощущение, что банкомат парит в воздухе

17. Похоже, великан уже в городе

16. Пляж с обратной стороны?

15. Это такая новая модная прическа?

14. Да уж, в футбол таким «мячиком» не поиграешь

13. Сколько-сколько зубчиков у этой вилки?

12. Вид из машины или космос?

11. Красиво и оригинально

10. Невероятно талантливый способ «прорубить» окно в иную реальность

9. Ступенька, плавно переходящая в пол

8. А это не Луна, просто птичка в телескопе

7. Нет, это не картина, это река в Исландии

6. Вы чувствуете этот привкус гармонии и уединения?

5. Замечательный способ и водителя развеселить, и безопасность пешеходного перехода повысить

4. Кто-то вытащил пробку со дна водоема?

3. Кажется, мы одной ногой в виртуальной реальности

2. И тут я забыл, куда шел

1. Девочка над или под водой?

А у вас есть фото, на которые нужно посмотреть дважды, чтобы понять, что происходит? Делитесь с нами в комментариях.