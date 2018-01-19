25 снимков, которые невозможно раскусить с первого взгляда
Кажется, мы уже знаем многое и все видели уже не раз, особенно в наш век интернета, когда любая фотография становится достоянием общественности за считанные секунды. И неужели не осталось чего-то такого, способного вызвать у нас возглас «Вау!»? Конечно, осталось!
AdMe.ru собрал для вас изображения, заставляющие немного по-иному взглянуть на реальность.
25. Кофе, который точь-в-точь Юпитер, или это Юпитер точь-в-точь как кофе?
24. Машина тонет в асфальте?
23. Говорили же, никакой магии вне Хогвартса
22. Я похожие домики в детстве рисовал
21. Если хочешь почувствовать себя великаном, достаточно правильно подобрать ракурс
20. Салфетки парят в воздухе?
19. Игра теней вдохнула в дом новую жизнь
18. Ощущение, что банкомат парит в воздухе
17. Похоже, великан уже в городе
16. Пляж с обратной стороны?
15. Это такая новая модная прическа?
14. Да уж, в футбол таким «мячиком» не поиграешь
13. Сколько-сколько зубчиков у этой вилки?
12. Вид из машины или космос?
11. Красиво и оригинально
10. Невероятно талантливый способ «прорубить» окно в иную реальность
9. Ступенька, плавно переходящая в пол
8. А это не Луна, просто птичка в телескопе
7. Нет, это не картина, это река в Исландии
6. Вы чувствуете этот привкус гармонии и уединения?
5. Замечательный способ и водителя развеселить, и безопасность пешеходного перехода повысить
4. Кто-то вытащил пробку со дна водоема?
3. Кажется, мы одной ногой в виртуальной реальности
2. И тут я забыл, куда шел
1. Девочка над или под водой?
А у вас есть фото, на которые нужно посмотреть дважды, чтобы понять, что происходит? Делитесь с нами в комментариях.
Фото на превью maskari / imgur