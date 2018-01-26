25 семей, жизнь в которых — сплошное веселье
Хорошо жить в большой семье, особенно если в ней царит любовь и слышен искренний смех. А еще круче, когда у всех членов семейства отличное чувство юмора.
AdMe.ru собрал 25 фотографий семей, жизнь в которых напоминает веселый и добрый телесериал. Дочитайте подборку до конца — в финале статьи вас ждет забавное совпадение.
«В 1980 году моя голова застряла в заборе, и родители вместо того, чтобы помочь мне, сделали этот снимок»
Мама помогает сыну пройти сложный уровень в видеоигре
«Мой дедушка не доверяет роботу-пылесосу, поэтому везде его преследует»
«Моя девушка обычно засыпает во время фильма. Сегодня она решила меня провести»
«Оставил телефон без присмотра, и вот результат»
«Моя бабушка первый раз в жизни пробует алкоголь, а моя вторая бабушка (на заднем плане) подбадривает ее»
«У тети не было переноски для кота, поэтому она решила импровизировать»
«На 90-летие моей бабушки мы воссоздали старый фотоснимок»
«Последние 2 года мы с сыном каждый день делали фотографии того, как он изучает мир»
«Вот так мои родители нарядились на Хеллоуин»
«Мой папа сказал нам, что устал от жары во Флориде, и в отпуск мы поехали в Канаду. Сегодня я выглянул в окно и увидел его таким»
«Моя сестра потратила несколько месяцев, чтобы сделать для меня этот подарок»
«Наш 97-килограммовый английский мастиф Мэдди отдыхает на диване вместе с моим отцом и мачехой»
«Мой папа, кажется, не очень рад соседству»
«Через год после развода мой папа поставил собаку на мамино место на семейном фото»
Родители забрали у девочки смартфон. Чуть позже ее папа положил ей под дверь вот эту записку
Пара с хорошим чувством юмора устроила «материнский фотосет» для котенка, которого они взяли к себе домой
«Мой брат и его девушка подарили мне на Рождество красную панду»
«Прифотошопил свое лицо всем членам семьи на семейном портрете и повесил его в офисе»
«Реакция родителей на мою речь на свадьбе бесценна»
«Моему дедушке сегодня исполнился 81 год. Я сделал фотку, на которой он невероятно крут»
«Мы с братом принарядились, чтобы произвести хорошее впечатление на новорожденных племянников»
«Ненавижу своего парня. Он везде подсовывает мне этого дурацкого клоуна!»
«Украсила дом родителей к Хеллоуину»
Бонус: «Примерно в 1980 году мои родители тоже решили сфотографировать меня, вместо того чтобы помочь вылезти из ограды, в которой я застрял»
Фото на превью WarmTummyRubs / reddit.com