25 семей, жизнь в которых — сплошное веселье

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Хорошо жить в большой семье, особенно если в ней царит любовь и слышен искренний смех. А еще круче, когда у всех членов семейства отличное чувство юмора.

AdMe.ru собрал 25 фотографий семей, жизнь в которых напоминает веселый и добрый телесериал. Дочитайте подборку до конца — в финале статьи вас ждет забавное совпадение.

«В 1980 году моя голова застряла в заборе, и родители вместо того, чтобы помочь мне, сделали этот снимок»

Мама помогает сыну пройти сложный уровень в видеоигре

«Мой дедушка не доверяет роботу-пылесосу, поэтому везде его преследует»

«Моя девушка обычно засыпает во время фильма. Сегодня она решила меня провести»

«Оставил телефон без присмотра, и вот результат»

«Моя бабушка первый раз в жизни пробует алкоголь, а моя вторая бабушка (на заднем плане) подбадривает ее»

«У тети не было переноски для кота, поэтому она решила импровизировать»

«На 90-летие моей бабушки мы воссоздали старый фотоснимок»

«Последние 2 года мы с сыном каждый день делали фотографии того, как он изучает мир»

«Вот так мои родители нарядились на Хеллоуин»

«Мой папа сказал нам, что устал от жары во Флориде, и в отпуск мы поехали в Канаду. Сегодня я выглянул в окно и увидел его таким»

«Моя сестра потратила несколько месяцев, чтобы сделать для меня этот подарок»

«Наш 97-килограммовый английский мастиф Мэдди отдыхает на диване вместе с моим отцом и мачехой»

«Мой папа, кажется, не очень рад соседству»

«Через год после развода мой папа поставил собаку на мамино место на семейном фото»

Родители забрали у девочки смартфон. Чуть позже ее папа положил ей под дверь вот эту записку

Пара с хорошим чувством юмора устроила «материнский фотосет» для котенка, которого они взяли к себе домой

«Мой брат и его девушка подарили мне на Рождество красную панду»

«Прифотошопил свое лицо всем членам семьи на семейном портрете и повесил его в офисе»

«Реакция родителей на мою речь на свадьбе бесценна»

«Моему дедушке сегодня исполнился 81 год. Я сделал фотку, на которой он невероятно крут»

«Мы с братом принарядились, чтобы произвести хорошее впечатление на новорожденных племянников»

«Ненавижу своего парня. Он везде подсовывает мне этого дурацкого клоуна!»

«Украсила дом родителей к Хеллоуину»

Бонус: «Примерно в 1980 году мои родители тоже решили сфотографировать меня, вместо того чтобы помочь вылезти из ограды, в которой я застрял»