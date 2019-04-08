25 простых решений, которые изменили жизнь людей к лучшему. Теперь они жалеют, что не сделали этого раньше

25 3

53

17.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сменить работу, завершить неудачные отношения, бросить вредную привычку... Почти все мы когда-нибудь говорили себе: «Нужно было сделать это раньше!» Пользователь Reddit создал тред на эту тему, где предложил людям рассказать о простых вещах, которые сделали их счастливее.

Просмотрев сотни ответов, AdMe.ru составил список наиболее полезных и актуальных из них. Мы надеемся, что каждый найдет в этих историях что-то вдохновляющее на шаг к лучшей жизни.

Начал хранить ключи всегда в одном месте. Слишком часто я оставлял их дома. Теперь одна связка у моего соседа, вторая в офисе, третью я храню в банке, а четвертую закопал в лесу недалеко от дома. @sumpuran

Если мне нужно что-то сделать и это займет не более 5 минут, то я берусь за это немедленно. Я осознал, как много вещей откладывал на потом и просто забывал. @m4t3u5LP

В детстве я постоянно читал книги, но потом по какой-то причине перестал. Теперь мне 45 и в прошлом году я снова начал читать. Какой же я был дурак, что бросил это. @chel8

Начал брить голову. У меня лысина появилась еще в 20 лет. К 23 годам я был похож на монаха, к 25 моя шевелюра приняла форму подковы. Мне потребовалось дожить до 29, чтобы сказать себе: «Начинаю бриться!» Теперь у меня намного больше уверенности в себе и я получаю много комплиментов. @UndercoverMongoose

Убрал из жизни всех токсичных людей. @CallMeRiver03

Начал есть овощи. Мама редко кормила нас овощами, из-за чего постоянно были проблемы с пищеварением. Это настоящая агония для желудка — одно мясо и углеводы. Как только я переехал, начал покупать их самостоятельно, и с тех пор никаких проблем нет. @davidducker

Я разочаровался в поиске жены или подруги и начал все делать один: обедать, летать в отпуск. Если честно, я стал гораздо счастливее. @jimmyjoejohnston

Перестал думать, что мысли людей обо мне так критичны, как я себе представляю. Мне по-прежнему иногда трудно быть позитивным, но теперь это намного легче, ведь я остаюсь собой в любой ситуации. @creamdreammeme

10 лет я жил с разрушенным зубом мудрости, у которого оголился нерв. Моя жизнь изменилась в тот день, когда я его вытащил. Если с вашими зубами что-то не так, немедленно займитесь этим. @dottmatrix

6 лет назад я решил больше никогда не опаздывать. До этого я постоянно не вовремя приходил в школу, на встречи, дни рождения и так далее. Когда я прекратил это, то стал гораздо спокойнее, да и люди ценят. @Bcause789

Перестал бояться признавать свои ошибки. Глупо не учиться на них, а не совершать их. В конце концов, вы можете просто сказать себе: «Я пытался!» @jennifernb24

Просто начал мыть посуду сразу, как только она появилась. Насколько же уютнее дома, когда раковина пуста! @swinefish

Ушел с работы, чтобы найти что-то получше. Я человек привычки и боялся потерять ту стабильность, что имею. Решился оставить заявку в крупную компанию, и на следующий день мой телефон разрывался от звонков. Мне предложили удвоить сумму, которую я получал раньше. Чуть сердечный приступ не случился. Прошел почти год, и я никогда не был счастливее. @Kriegan

Начал бегать. Никогда не был хорош в этом, да и сейчас я далек от профи, но стал чувствовать себя гораздо лучше. Я даже не знал, на что способен. @stufff

Перестал недосыпать. Я изменил свой график на 1 час 5 месяцев назад и теперь чувствую себя прекрасно. Наладил отношения с детьми, повысилась работоспособность. Это словно бесплатный препарат для улучшения самочувствия, который организм принимает каждую ночь! @ThePowerOfStories

Купил хороший кухонный нож. Это удивительно. @PM_ME_YOUR_HUGETITS

Стал покупать одинаковые носки. Больше не нужно раскладывать их и искать пропавшие. Просто скидывайте все в ящик и берите по два утром. Начинайте свой день правильно. @KZimmy

Начал экономить. Это заставляет задуматься о том, на какую чушь я раньше тратил деньги и сколько бы у меня сейчас их могло быть. @pjr032

Начал принимать решения, опираясь на то, чего хочу я, а не другие. Теперь я гораздо счастливее! @Brentusfirmus

Перестал беспокоиться. Начал задавать себе вопросы: «Будет ли это иметь значение через 6 лет? 6 месяцев? 6 часов?» В 99 % случаев ответы отрицательные, так что либо просто сделайте что-то, либо перестаньте об этом думать. Работает на всем, кроме героина. @Rancethetank

Стал честным с окружающими и перестал лгать себе о том, кто я. @Niteshin3

Начал правильно питаться и заниматься спортом. Мне 40, и у меня всевозможные проблемы из-за того, что я не делал этого раньше. Не будьте как я, начните сейчас. Это проще, чем вы думаете. @nutznboltz2003

Решил вставать рано и делать то, что должен, а не откладывать это постоянно. @hex-inthecity

Бросил пить. Удивительно, насколько сильно изменилась моя жизнь! Я потерял 60 фунтов, нашел работу с большими перспективами, переехал в потрясающее место, нашел ценных людей... Я впервые искренне счастлив! Всего 31 месяц без алкоголя. @MalfeasantMarmot

Я понимаю, что это ничто по сравнению с вашими отказами от наркотиков и алкоголя, но я купила менструальную чашу. Это дает мне чистую одежду, экономию и время. Да и мусора меньше. @KrazyKatLady123