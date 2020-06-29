25+ лежащих на поверхности фактов, которые вызвали ступор у взрослых образованных людей
Каждый день этот мир умудряется удивлять нас, и иногда настоящие неожиданности подстерегают буквально на каждом шагу. В популярной сети Twitter и на сайте Reddit уже давно проходит флешмоб с непривычной формулировкой «в сегодня лет я узнал об этом» — именно там люди делятся, казалось бы, простыми фактами, которые стали для них открытием. И, судя по комментариям под каждой из таких записей, удивлены были еще многие.
Мы в AdMe.ru публикуем избранные посты, у авторов которых жизнь разделилась на «до» и «после», когда они узнали, казалось бы, не самые сложные вещи.
- Крики на концертах The Beatles были настолько громкими, что никто не мог слышать, как они играют, даже сами The Beatles. Это привело их к тому, что группа перестала выступать вживую. © Kekn9ne- / reddit
- Существуют пушистые французские бульдоги. Почему никто мне не сказал?! © BeautifulJazz16 / twitter
- Знак деления (÷) - это просто пустая дробь с точками вместо чисел (числителя и знаменателя). Как я мог этого не замечать? © jaicabajar / twitter
- Сегодня я узнал, что не у всех отображаются смайлики. © vincestaples / twitter
- Арбузы бывают не только красного цвета. © Saladinho99 / twitter
- Сегодня я узнала, что другое название инжира — это фига. © Shauryayawhate1 / twitter
- Каждый персонаж «Винни-Пуха» символизирует собой психическое расстройство. Пух — импульсивность, Пятачок — беспокойство, Ру — аутизм, Тигра — синдром дефицита внимания и гиперактивности, Иа — депрессия, Кролик — обсессивно-компульсивное расстройство, Кенга — социальная тревога, Сова — дислексия. © baileysbesson / twitter
- Полевые мыши любят залезать в цветы, чтобы поесть пыльцы, и иногда засыпают внутри. © omynthe / twitter
- Если отправить сообщение со словами pew pew (пиу-пиу) с одного айфона на другой, то на экране появятся лазеры. © brokemycoccyx / twitter
- 1 г активированного угля имеет площадь поверхности, превышающую 3 000 кв. м. © EchoTab / reddit
- Сегодня я узнал, что слово «медведь» означает «поедающий мед» (мед ед). Моя жизнь никогда не будет прежней — в последний раз я так удивлялся тому, что слово «подушка» произошло от слов «под» и «ушко». © DLGreez / twitter
- SIM-карта расшифровывается как subscriber identity module (модуль идентификации абонента). © RushCam / twitter
- Сегодня я узнал, что бобры издают звуки. © rahm3sh / twitter
- Таракан может укусить человека. © justmerplazola / twitter
- Сегодня я узнала, что Париж называют Городом огней, потому что он был центром эпохи Просвещения, а не потому что в нем просто много огней, как я предполагала. © anne_theriault / twitter
- Павлины на самом деле могут летать. © mkparched978 / twitter
- У слова «спагетти» есть единственное число: одна штучка называется «спагетто». © ThatEricAlper / twitter
- Только сегодня я узнала, что пони — это не детеныш лошади. Как вы можете себе представить, эта информация сильно на мне сказалась. © givemeabrekk / twitter
- Клавиша F5 при работе в блокноте генерирует метку времени. У меня нет слов. © tazwake / twitter
- Кошки воспринимают музыку не так, как мы, — у них другие акустические и вокальные диапазоны. И есть музыка, созданная специально для них, например Cozmo’s Air, созданная командой исследователей из Университета Висконсина. © thekgbwillwait / reddit
- Существует особый метод выращивания ревеня, когда растение растет в полной темноте (за исключением света от свечей). Во время этого процесса он растет так быстро, что вы можете это услышать. © rachelbeee / reddit
- Сегодня я узнал, что у детей почти на 100 костей больше, чем у взрослых. © BeGoodAndKnow / reddit
- Барби и Кен на самом деле брат и сестра. Ведь их создательница назвала кукол в честь своих детей, Барбары и Кеннета. © dangerous-alaska / reddit
- Только сегодня я осознала, что квадрат — это прямоугольник. © JaniceDean / twitter
- Кофе настолько важен для людей, что в Турции в XV веке даже существовал закон о том, что женщина могла свободно развестись со своим мужем, если он не обеспечивал ее достаточным его количеством. © Madvillain518 / reddit
- В мессенджере Telegram можно запланировать отправку сообщения на определенное время (для этого нужно удерживать кнопку «Отправить» — прим. AdMe.ru). © Jinx_In_Boots / twitter
- Процесс, когда мы одновременно зеваем и потягиваемся, называется «пандикуляция», и он очень важен для пробуждения нашей нервной системы. © HoneyBadgers_ / reddit
А чему в последнее время удивлялись вы?
Фото на превью Fake Royalty / Foter