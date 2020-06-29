25+ лежащих на поверхности фактов, которые вызвали ступор у взрослых образованных людей

Каждый день этот мир умудряется удивлять нас, и иногда настоящие неожиданности подстерегают буквально на каждом шагу. В популярной сети Twitter и на сайте Reddit уже давно проходит флешмоб с непривычной формулировкой «в сегодня лет я узнал об этом» — именно там люди делятся, казалось бы, простыми фактами, которые стали для них открытием. И, судя по комментариям под каждой из таких записей, удивлены были еще многие.