25 крутых вещей, которыми вы бы обзавелись без лишних вопросов

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Мир дизайна — это безграничное море, из глубин которого на берег нашего с вами жизненного пространства периодически выносит что-то эдакое, не поддающееся осмыслению, но при этом чертовски красивое. Мы собрали штуковины, при взгляде на которые сразу возникает желание схватить их и утащить к себе в дом, чего бы это ни стоило.

Редакция AdMe.ru надеется, что эти простые, но, пожалуй, гениальные творения понравятся вам так же, как и нам.

При взгляде на этот стол начинает кружиться голова

Швабры, которые притворяются собаками, которые похожи на швабры

Вероятно, это любимая подставка для карандашей у Брута

Кажется, эти киты заплывают мне прямо в душу

Кому горячая ванна, а кому вкусняшка

Пожалуй, единственный пазл, на который стоит тратить время

Шахматы для тех, кто еще не запомнил все ходы

Календарь, которым приятно пользоваться

Красивая мыльница... а может, и не мыльница

Маленький погрузчик для человека и большое веселье для всего офиса

Пожалуй, тот случай, когда фигуры по доске даже передвигать жалко

Тот случай, когда хороший светильник делает погоду в доме

Комбо: современный плеер и природная простота

Пчелы знают толк в организации пространства

Когда хочется добавить своему телефону классического звучания

Журнальный столик с функцией ностальгии

Выражение «звуки природы» теперь приобретает новое значение

Эта штука может спасти множество семейных пар от ссор

Тумбочка прямиком из 80-х

Топографический кофейный столик. Заверните два!

«Сонный» ночник: чем долше спишь, тем больше он «устает»

Раз, и будто ничего не произошло

Набор инструментов для тех брутальных мужиков, кто не боится показать свою чувствительную натуру

А сначала выглядит так, будто я собрал шкаф из IKEA

Тот случай, когда по щелчку выключателя можно перенестись в сказочный лес

Приметили для своего дома несколько интересных штуковин? Ждем ответов в комментариях.