25 крутых вещей, которыми вы бы обзавелись без лишних вопросов
Мир дизайна — это безграничное море, из глубин которого на берег нашего с вами жизненного пространства периодически выносит что-то эдакое, не поддающееся осмыслению, но при этом чертовски красивое.
Мы собрали штуковины, при взгляде на которые сразу возникает желание схватить их и утащить к себе в дом, чего бы это ни стоило.
Редакция AdMe.ru надеется, что эти простые, но, пожалуй, гениальные творения понравятся вам так же, как и нам.
При взгляде на этот стол начинает кружиться голова
Швабры, которые притворяются собаками, которые похожи на швабры
Вероятно, это любимая подставка для карандашей у Брута
Кажется, эти киты заплывают мне прямо в душу
Кому горячая ванна, а кому вкусняшка
Пожалуй, единственный пазл, на который стоит тратить время
Шахматы для тех, кто еще не запомнил все ходы
Календарь, которым приятно пользоваться
Красивая мыльница... а может, и не мыльница
Маленький погрузчик для человека и большое веселье для всего офиса
Пожалуй, тот случай, когда фигуры по доске даже передвигать жалко
Тот случай, когда хороший светильник делает погоду в доме
Комбо: современный плеер и природная простота
Пчелы знают толк в организации пространства
Когда хочется добавить своему телефону классического звучания
Журнальный столик с функцией ностальгии
Выражение «звуки природы» теперь приобретает новое значение
Эта штука может спасти множество семейных пар от ссор
Тумбочка прямиком из 80-х
Топографический кофейный столик. Заверните два!
«Сонный» ночник: чем долше спишь, тем больше он «устает»
Раз, и будто ничего не произошло
Набор инструментов для тех брутальных мужиков, кто не боится показать свою чувствительную натуру
А сначала выглядит так, будто я собрал шкаф из IKEA
Тот случай, когда по щелчку выключателя можно перенестись в сказочный лес
Приметили для своего дома несколько интересных штуковин? Ждем ответов в комментариях.
Фото на превью CosmicKeys / reddit