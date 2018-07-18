25 историй, герои которых претендуют на звание неудачника года

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У всех бывают дни, когда все валится из рук. Но у героев нашей статьи есть суперспособность — если уж фейлить, то делать это уморительно. Размазанная разметка на дороге, резюме, состоящее из 3 букв, перлы из диалогов в супермаркетах — все это хоть и портит настроение участникам вышеперечисленных эпизодов, но зато им (и нам!) теперь есть что вспомнить.

AdMe.ru нашел 25 фотоисторий о том, что у каждого бывают неудачные дни.

«Конечно, у нас есть все для удобства людей с ограниченными возможностями»

Когда слишком резко тормознул

Кажется, это не очень хорошие новости

«Исходя из результатов проверки вашего зрения, мы пишем вам для подтверждения следующего визита, который состоится во вторник 1 марта в 12:45».

«Из-за окисления OLED-экрана мой телефон покрылся фиолетовыми точками за 10 минут»

Когда шалость не удалась

«Представляю вам настоящее резюме, которое сегодня получила моя компания»

«Опыт работы: Я не знаю».

К чему приводят страхи

«Мой папа устроил барбекю и умудрился расплавить фасад нашего дома»

«Когда таргетологи резко поменяли свое мнение обо мне»

Когда решил похвастаться чем-то интернету

«Раньше я очень любил ездить по этой дороге, пока ее не „обновили“ вот таким образом»

Если догоните, конечно

И кого теперь звать на помощь?

Мастерами селфи не рождаются

«Мы все установили, ваша посудомоечная машина готова к использованию»

И восстали машины

Если утро началось не с кофе, все идет наперекосяк

Этот урок по географии автор, видимо, пропустил

Кажется, GPS-навигатор сломался

Создатели явно что-то не учли

Когда в людных местах твой интеллект почему-то стремится к нулю

Во дворе специально сделали удобную разметку для парковки

«Делали ремонт в подъезде и обновили надписи номеров этажей. Теперь они выглядят так»

«Чему я научился в школе — не надевать зеленую футболку в день, когда планируется фотосъемка»

Так выглядят разбившиеся надежды

А у вас бывали такие фейлы, которыми не стыдно повеселить других?