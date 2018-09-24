25 фото, после которых вы поймете, что еще никогда так сильно не ошибались
Мир подкидывает нам сотни забавных совпадений каждый день, а некоторые везунчики даже умудряются их сфотографировать. Камни и даже люди, похожие на еду, предметы и животные, сливающиеся с окружающим миром, — все они делают эти снимки настоящей загадкой.
Мы в AdMe.ru и сами долго рассматривали эти 25 фото, на которых все не так просто, как кажется на первый взгляд.
«Увидел этот камень и подумал, что это чизкейк»
Это не зеркальная машина, на самом деле она черная, просто идеально вымытая
Когда слишком часто пропускала день ног в тренажерном зале
«Стою работаю, никого не трогаю, и тут кое-что бросается в глаза»
«Кажется, что этот бегемот просто слишком сильно укусил мой телефон»
Вам тоже показалось, что кто-то просто одел хамелеона в пижамку?
«Уши моей собаки выглядят почти точь-в-точь, как ее мордочка»
«Корова моих друзей — просто космос!»
«Тень от этих очков — абсолютно другая модель очков»
На долю секунды кажется, что это рыба-хамелеон
Курица продолжает оставаться в образе
«Кажется, мой пес начинает таять»
«Будто бы демон злобно посмеивается»
«Обычно, чтобы увидеть моего пса на этом ковре, нужно сильно постараться»
Так вот откуда берется туман
Даже парни фотографируются с едой! Хотя погодите
Будто дракон прилег отдохнуть
«Из-за тумана стадион превратился в космический корабль»
«Я смотрел не меньше пяти минут, чтобы понять, что это не лапки кота, а просто носок на нем»
«Кажется, что на картине нарисован фонарь, но на самом деле это просто отражение»
Мода на штаны с завышенной талией дошла и до мужчин
Ради эффектного фото порой приходится идти на самые сложные финты
«Окраска этого кексика напоминает скунса»
Рекурсивный гриб
«Вы думаете, это плащ? Посмотрите еще разок»
А вам попадались такие фото, после которых хотелось протереть глаза, экран и потом посмотреть еще разок?