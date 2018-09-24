25 фото, после которых вы поймете, что еще никогда так сильно не ошибались

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Мир подкидывает нам сотни забавных совпадений каждый день, а некоторые везунчики даже умудряются их сфотографировать. Камни и даже люди, похожие на еду, предметы и животные, сливающиеся с окружающим миром, — все они делают эти снимки настоящей загадкой.

Мы в AdMe.ru и сами долго рассматривали эти 25 фото, на которых все не так просто, как кажется на первый взгляд.

«Увидел этот камень и подумал, что это чизкейк»

Это не зеркальная машина, на самом деле она черная, просто идеально вымытая

Когда слишком часто пропускала день ног в тренажерном зале

«Стою работаю, никого не трогаю, и тут кое-что бросается в глаза»

«Кажется, что этот бегемот просто слишком сильно укусил мой телефон»

Вам тоже показалось, что кто-то просто одел хамелеона в пижамку?

«Уши моей собаки выглядят почти точь-в-точь, как ее мордочка»

«Корова моих друзей — просто космос!»

«Тень от этих очков — абсолютно другая модель очков»

На долю секунды кажется, что это рыба-хамелеон

Курица продолжает оставаться в образе

«Кажется, мой пес начинает таять»

«Будто бы демон злобно посмеивается»

«Обычно, чтобы увидеть моего пса на этом ковре, нужно сильно постараться»

Так вот откуда берется туман

Даже парни фотографируются с едой! Хотя погодите

Будто дракон прилег отдохнуть

«Из-за тумана стадион превратился в космический корабль»

«Я смотрел не меньше пяти минут, чтобы понять, что это не лапки кота, а просто носок на нем»

«Кажется, что на картине нарисован фонарь, но на самом деле это просто отражение»

Мода на штаны с завышенной талией дошла и до мужчин

Ради эффектного фото порой приходится идти на самые сложные финты

«Окраска этого кексика напоминает скунса»

Рекурсивный гриб

«Вы думаете, это плащ? Посмотрите еще разок»