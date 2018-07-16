25 фото, после которых вам придется приложить усилия, чтобы не затискать кого-нибудь до смерти

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Те, кто утверждают, что бесконечно можно смотреть только на 3 вещи: огонь, воду и то, как работают люди, наверняка просто никогда не видели крошечные лапки ежика, птенца фламинго, который учится стоять на одной ноге, или корзину, полную щенков.

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