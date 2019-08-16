25+ доказательств того, что крутое фото можно сделать даже на помойке
Пока одни люди тщательно подбирают фон для красивого кадра, тратя иногда на поиск подходящей локации уйму времени, другие вообще не парятся по этому поводу. Герои, попавшие в нашу подборку, способны сделать крутое фото в абсолютно любом, даже самом невзрачном, а порой и в откровенно убогом месте.
Мы в AdMe.ru убедились в том, что не фон красит человека на фото, а правильный ракурс и хороший фотограф. Уверены, что после просмотра этих 25+ кадров вы станете замечать подходящие для фотосессии объекты там, куда раньше даже не взглянули бы. И кстати, в конце вас ждет бонус.
Сделали настоящий шедевр посреди ржавой арматуры и мусора
Бассейн с попкорном на самом деле оказался картонной коробкой
На заправках часто встречаются симпатичные клумбы. Действуйте!
Вход в сказку
Вот так создают бьюти-фото в крошечном и неприметном санузле
Пока ждете свой заказ в кафе, можно сделать крутой портрет с помощью подручных средств
Красивый цветной фон можно найти в самых неожиданных местах
Необычный ракурс, прямые руки фотографа и хороший редактор превратили невзрачную парковку в достойную локацию
Цветочные магазины просто находка. Главное, не вызвать недовольство у владельца
А еще важно проявить уважение и оставить цветы невредимыми
«Используйте зеркала и дверные проемы, чтобы создать глубину! Освещение сделал при помощи двух фонарей, журнала и пластикового бокса от игры для приставки»
Для кого-то убогий сарай, а кому-то — идеальное место для портрета
Цветной фон — 90 % успеха. И неважно, что именно это будет
Гардеробная, немного тюля — романтичный портрет готов
Чем вам не фото с курорта?
Вроде бы обычная сетка, но какое фактурное фото получилось
При взгляде на этот снимок походы к бабушке на дачу приобретают новый смысл
У нас появилась уверенность, что чем старее и потрепаннее здание, используемое для фона, тем круче это смотрится в кадре
Любое цветущее дерево или куст — беспроигрышный вариант. И неважно, где оно растет
Для брутального фото достаточно темных очков, соответствующего выражения лица и тележки из супермаркета на парковке
При правильном ракурсе и обычный пустырь превратится в цветочное поле
Сделайте лучшее из того, что у вас есть
Ржавый забор, гармонично сочетающийся с шарфиком кирпичного цвета, создает теплое настроение
Для стритстайл-фото сгодится абсолютно все
Романтичный портрет можно сделать и в трущобах
Бонус: сказка в обычном шкафу
Мы просто влюбились в «сказку в шкафу», и нам срочно захотелось воплотить ее в жизнь. А где вы берете идеи для своих фотошедевров?
Фото на превью SiiirCaustic / Twitter