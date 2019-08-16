25+ доказательств того, что крутое фото можно сделать даже на помойке

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Пока одни люди тщательно подбирают фон для красивого кадра, тратя иногда на поиск подходящей локации уйму времени, другие вообще не парятся по этому поводу. Герои, попавшие в нашу подборку, способны сделать крутое фото в абсолютно любом, даже самом невзрачном, а порой и в откровенно убогом месте.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что не фон красит человека на фото, а правильный ракурс и хороший фотограф. Уверены, что после просмотра этих 25+ кадров вы станете замечать подходящие для фотосессии объекты там, куда раньше даже не взглянули бы. И кстати, в конце вас ждет бонус.

Сделали настоящий шедевр посреди ржавой арматуры и мусора

Бассейн с попкорном на самом деле оказался картонной коробкой

На заправках часто встречаются симпатичные клумбы. Действуйте!

Вход в сказку

Вот так создают бьюти-фото в крошечном и неприметном санузле

Пока ждете свой заказ в кафе, можно сделать крутой портрет с помощью подручных средств

Красивый цветной фон можно найти в самых неожиданных местах

Необычный ракурс, прямые руки фотографа и хороший редактор превратили невзрачную парковку в достойную локацию

Цветочные магазины просто находка. Главное, не вызвать недовольство у владельца

А еще важно проявить уважение и оставить цветы невредимыми

«Используйте зеркала и дверные проемы, чтобы создать глубину! Освещение сделал при помощи двух фонарей, журнала и пластикового бокса от игры для приставки»

Для кого-то убогий сарай, а кому-то — идеальное место для портрета

Цветной фон — 90 % успеха. И неважно, что именно это будет

Гардеробная, немного тюля — романтичный портрет готов

Чем вам не фото с курорта?

Вроде бы обычная сетка, но какое фактурное фото получилось

При взгляде на этот снимок походы к бабушке на дачу приобретают новый смысл

У нас появилась уверенность, что чем старее и потрепаннее здание, используемое для фона, тем круче это смотрится в кадре

Любое цветущее дерево или куст — беспроигрышный вариант. И неважно, где оно растет

Для брутального фото достаточно темных очков, соответствующего выражения лица и тележки из супермаркета на парковке

При правильном ракурсе и обычный пустырь превратится в цветочное поле

Сделайте лучшее из того, что у вас есть

Ржавый забор, гармонично сочетающийся с шарфиком кирпичного цвета, создает теплое настроение

Для стритстайл-фото сгодится абсолютно все

Романтичный портрет можно сделать и в трущобах

Бонус: сказка в обычном шкафу

Мы просто влюбились в «сказку в шкафу», и нам срочно захотелось воплотить ее в жизнь. А где вы берете идеи для своих фотошедевров?