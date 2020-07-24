25+ человек сняли груз с плеч и рассказали, в какую чепуху они верили в детстве

Наивность и доверчивость детей способны сразить наповал любого, и этим часто пользуются взрослые. В юные годы нам приходится слышать самые невообразимые мифы и небылицы от своих родителей, учителей, старших братьев и сестер, по радио и телевизору. В некоторые из них люди продолжают верить даже в сознательном возрасте. Немудрено, что они чувствуют себя обманутыми, когда наконец узнают правду об окружающем мире.