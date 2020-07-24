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25+ человек сняли груз с плеч и рассказали, в какую чепуху они верили в детстве

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Наивность и доверчивость детей способны сразить наповал любого, и этим часто пользуются взрослые. В юные годы нам приходится слышать самые невообразимые мифы и небылицы от своих родителей, учителей, старших братьев и сестер, по радио и телевизору. В некоторые из них люди продолжают верить даже в сознательном возрасте. Немудрено, что они чувствуют себя обманутыми, когда наконец узнают правду об окружающем мире.

Мы в AdMe.ru не могли обойти вниманием откровения пользователей Twitter о безумных вещах, в которые они свято верили в детстве. Интересно, много ли взрослых шли на подобное коварство, как в случае с попугаем?

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© thecatkaliko / Twitter

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© turbojedi / Twitter

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© warholsdog / Twitter

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© turbojedi / Twitter

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© crabspy / Twitter

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© twibbley / Twitter

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© TheONeillFactor / Twitter

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© carrie_brdshw / Twitter

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© jojoseoyo / Twitter

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© hainesthesquid / Twitter

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© Kpy3o / Twitter, © Kwak90332914 / Twitter

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© Edinorog_Frenk / Twitter

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© Anthony_dp / Twitter

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© fillermoon / Twitter

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© mycravatundone / Twitter

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© sharifov / Twitter

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© markaryanOsk / Twitter

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© Podslyshano / Twitter

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© __princesssp__ / Twitter

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© Olegka_S / Twitter

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© juliegagi / Twitter

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© _flwlessai / Twitter

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© byyyeeaa / Twitter

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© kotalkin / Twitter

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© CharlesKennel / Twitter

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© Dendanben123 / Twitter

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© Podslyshano / Twitter

А в какие несуразные вещи вы верили, будучи ребенком?

Фото на превью Kpy3o / Twitter, Kwak90332914 / Twitter
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