25+ человек сняли груз с плеч и рассказали, в какую чепуху они верили в детстве
Наивность и доверчивость детей способны сразить наповал любого, и этим часто пользуются взрослые. В юные годы нам приходится слышать самые невообразимые мифы и небылицы от своих родителей, учителей, старших братьев и сестер, по радио и телевизору. В некоторые из них люди продолжают верить даже в сознательном возрасте. Немудрено, что они чувствуют себя обманутыми, когда наконец узнают правду об окружающем мире.
Мы в AdMe.ru не могли обойти вниманием откровения пользователей Twitter о безумных вещах, в которые они свято верили в детстве. Интересно, много ли взрослых шли на подобное коварство, как в случае с попугаем?
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А в какие несуразные вещи вы верили, будучи ребенком?
Фото на превью Kpy3o / Twitter, Kwak90332914 / Twitter