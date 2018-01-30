25 человек, у которых вся жизнь пронеслась перед глазами

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Мы надеемся, что в вашей жизни никогда не будет моментов, когда и больно, и смешно одновременно, как приключилось с героями нашей подборки. Заинтригованы?

AdMe.ru собрал для вас фотографии, глядя на которые не знаешь, что делать раньше: смеяться или сочувствовать. Стоит признать, каждый из персонажей этих снимков попал в крайне затруднительную ситуацию.

25. «Папа сказал, что, если я опубликую этот снимок, он лишит меня наследства. Ну что ж...»

24. «Мама чуть не разбила машину, потому что в дороге из вентиляции вдруг вылезла змея»

23. Концепция фото резко изменилась, когда в кадр влетела оса

22. Оглушительный проигрыш

21. Главное — поймать!

20. Когда бычок слишком прыгучий

19. Надеемся, она это сделала добровольно

18. Даже губернатор не застрахован от случайности

17. Тот момент, когда релакс превратился в стресс

16. Когда мир перестает быть устойчивым

15. Недолго осталось этой улыбке сиять

14. Не все игры на воздухе одинаково безопасны

13. На этом фото прекрасно все

12. Самый большой страх моего детства

11. Когда ты умеешь найти приключения даже там, где, казалось бы, их быть точно не должно

10. А если бы они хотели такой кадр, то он бы в жизни не получился

9. Интересно, куда все-таки целился человек, бросивший мяч

8. Каждый может вспомнить такой момент из своей практики катания на роликах

7. Трюк выполняется каскадером?

6. Когда рано радоваться успеху

5. Кот учится управлять человеком, ничего такого

4. Главное, что малыш в восторге!

3. Хорошо, что там по крайней мере вода

2. В скворечнике появился неожиданный гость

1. Серия печальных событий

Поделитесь с нами своими кадрами, про которые можно смело сказать: «за секунду до...»