25 человек, чья вера в человечество окончательно подорвана

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Мир не всегда справедлив. Такая мысль хоть иногда, но приходит в голову, пожалуй, любому жителю планеты. Особенно если окружающие дают для этого повод. Следующая подборка как раз об этом.

AdMe.ru собрал 25 фото, которые могут подорвать вашу веру в человечество. Но мы искренне надеемся, что несмотря ни на что вы сохраните надежду и позитивный взгляд на будущее.

Кто-то зашел в магазин ну очень голодным

Тот момент, когда слово «беспроводные» продавец понял буквально

«Взял в аренду компьютерную игру и вместо диска получил бумажный кружок»

Балконы, лайт-версия

Что-то мне подсказывает, что нас пытаются обмануть

Так сразу и не понять, повезло или нет

Пожалуй, на пути такого покупателя лучше не вставать

«Кто-то покопался в моем мороженом чертовой вилкой»

Когда хочется подойти и объяснить человеку, что такое «выход», а что такое «вход»

Когда в буквальном смысле платишь за то, чтобы оказаться в опасности

Либо это ошибка, либо мы не знаем, как по-настоящему выглядят лучшие друзья человека

«Собаки».

Когда в пиццерии не знают, зачем нужен белый пластиковый держатель

«И так продолжалось на протяжении 5 часов полета»

«Мой сосед по комнате съел все капли арахисового масла с наших кексов»

Такое ощущение, что название геймпада писал как раз этот динозавр с неправильным прикусом

Кажется, этот парень не знает, как пользоваться велопарковкой

Кто-то слишком буквально понял предложение стюардессы чувствовать себя как дома

«Вот так моя жена ест пиццу»

Интересно, у этого парня вообще есть права?

Когда безопасность важнее сюжета

«Amazon отправил мне острый соус в коробке без уплотнителя»

Мне кажется или что-то пошло не так?

«Мусор». «Для переработки».

«Вот так моя жена открывает пакеты с молоком»

«Администрация моей школы решила, что забор будет важнее пешеходного перехода между парковкой и учебным корпусом»

«Вот как мой парень использует бумажные полотенца»

Может, и вы сталкивались с подобными ситуациями, от которых буквально опускались руки?