25 человек, чья вера в человечество окончательно подорвана
Мир не всегда справедлив. Такая мысль хоть иногда, но приходит в голову, пожалуй, любому жителю планеты. Особенно если окружающие дают для этого повод. Следующая подборка как раз об этом.
AdMe.ru собрал 25 фото, которые могут подорвать вашу веру в человечество. Но мы искренне надеемся, что несмотря ни на что вы сохраните надежду и позитивный взгляд на будущее.
Кто-то зашел в магазин ну очень голодным
Тот момент, когда слово «беспроводные» продавец понял буквально
«Взял в аренду компьютерную игру и вместо диска получил бумажный кружок»
Балконы, лайт-версия
Что-то мне подсказывает, что нас пытаются обмануть
Так сразу и не понять, повезло или нет
Пожалуй, на пути такого покупателя лучше не вставать
«Кто-то покопался в моем мороженом чертовой вилкой»
Когда хочется подойти и объяснить человеку, что такое «выход», а что такое «вход»
Когда в буквальном смысле платишь за то, чтобы оказаться в опасности
Либо это ошибка, либо мы не знаем, как по-настоящему выглядят лучшие друзья человека
«Собаки».
Когда в пиццерии не знают, зачем нужен белый пластиковый держатель
«И так продолжалось на протяжении 5 часов полета»
«Мой сосед по комнате съел все капли арахисового масла с наших кексов»
Такое ощущение, что название геймпада писал как раз этот динозавр с неправильным прикусом
Кажется, этот парень не знает, как пользоваться велопарковкой
Кто-то слишком буквально понял предложение стюардессы чувствовать себя как дома
«Вот так моя жена ест пиццу»
Интересно, у этого парня вообще есть права?
Когда безопасность важнее сюжета
«Amazon отправил мне острый соус в коробке без уплотнителя»
Мне кажется или что-то пошло не так?
«Мусор». «Для переработки».
«Вот так моя жена открывает пакеты с молоком»
«Администрация моей школы решила, что забор будет важнее пешеходного перехода между парковкой и учебным корпусом»
«Вот как мой парень использует бумажные полотенца»
Может, и вы сталкивались с подобными ситуациями, от которых буквально опускались руки?
Фото на превью bizzaromatt / reddit