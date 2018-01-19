25 человек, которые зрят в самый корень жизни
В жизни нам встречается много странных вещей. Но есть и те, которые настолько предсказуемы и жизненны, что уже вызывают улыбку.
AdMe.ru подобрал для вас 25 фактов, которые до боли знакомы практически каждому из нас.
«Другие девушки зимой и я зимой»
«Как я фотографирую парня и как он фотографирует меня»
Всегда, когда пытаешься приготовить что-то так красиво, как на картинке, получается хуже, чем привычное простое блюдо
Хочешь крутую фотку в инстаграм, а получается как обычно
Такое ощущение, что пиццерии специально придумали большие коробки, чтобы мы думали, что они положат туда пиццу соответствующего размера
Чаще всего красивые идеи в конце концов просто лень реализовывать так же, как в оригинале
«Когда я пытаюсь отсортировать свою одежду по цветам»
«И так всегда, когда я готовлю шпинат»
«Впервые за долгое время увидел ребенка, который одет как ребенок»
Примерно так выглядят цели на новый год и их реализация
«Мой заказ на картинке и мой заказ в реальности удивительно „похожи“»
«Как я выгляжу, когда спрашиваю у детей, кем они хотят быть, когда вырастут, потому что сама еще размышляю над вариантами»
«Как я стараюсь приукрасить историю»
«Как я выгляжу в зеркале и как получаются селфи в инстаграме»
«Елка, когда тебе было 8 лет, и елка сейчас»
«Что видит инстаграм и что видят мои соседи»
Бесит, когда в рецепте не указывают точное время готовки
Когда очень не хватает «ветра» с фотографии платья, которое купила в интернете
Последний курс по сравнению с первым курсом
Наглядный пример того, как китайские товары не справляются с «иностранцами»
«Мое новогоднее настроение в ноябре и в декабре»
Когда едешь домой из магазина косметики
После просмотра фильма с субтитрами
Фисташки, которые стоят целое состояние
Когда нужно просто перезагрузить роутер
Уверены, мы описали далеко не все, что жизненно почти для любого человека. Поможете нам дополнить этот список своими историями?
Фото на превью Pexels, ru.depositphotos