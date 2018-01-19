25 человек, которые зрят в самый корень жизни

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В жизни нам встречается много странных вещей. Но есть и те, которые настолько предсказуемы и жизненны, что уже вызывают улыбку. AdMe.ru подобрал для вас 25 фактов, которые до боли знакомы практически каждому из нас.

«Другие девушки зимой и я зимой»

«Как я фотографирую парня и как он фотографирует меня»

Всегда, когда пытаешься приготовить что-то так красиво, как на картинке, получается хуже, чем привычное простое блюдо

Хочешь крутую фотку в инстаграм, а получается как обычно

Такое ощущение, что пиццерии специально придумали большие коробки, чтобы мы думали, что они положат туда пиццу соответствующего размера

Чаще всего красивые идеи в конце концов просто лень реализовывать так же, как в оригинале

«Когда я пытаюсь отсортировать свою одежду по цветам»

«И так всегда, когда я готовлю шпинат»

«Впервые за долгое время увидел ребенка, который одет как ребенок»

Примерно так выглядят цели на новый год и их реализация

«Мой заказ на картинке и мой заказ в реальности удивительно „похожи“»

«Как я выгляжу, когда спрашиваю у детей, кем они хотят быть, когда вырастут, потому что сама еще размышляю над вариантами»

«Как я стараюсь приукрасить историю»

«Как я выгляжу в зеркале и как получаются селфи в инстаграме»

«Елка, когда тебе было 8 лет, и елка сейчас»

«Что видит инстаграм и что видят мои соседи»

Бесит, когда в рецепте не указывают точное время готовки

Когда очень не хватает «ветра» с фотографии платья, которое купила в интернете

Последний курс по сравнению с первым курсом

Наглядный пример того, как китайские товары не справляются с «иностранцами»

«Мое новогоднее настроение в ноябре и в декабре»

Когда едешь домой из магазина косметики

После просмотра фильма с субтитрами

Фисташки, которые стоят целое состояние

Когда нужно просто перезагрузить роутер

Уверены, мы описали далеко не все, что жизненно почти для любого человека. Поможете нам дополнить этот список своими историями?