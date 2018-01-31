25 человек, чье разочарование невозможно описать словами
Провалы случаются в жизни каждого. Но некоторые из них бывают настолько эпичны, что заставляют сердце рухнуть в пятки. Конечно, все это мелочи жизни и здесь побеждает тот, кто подходит к ситуации с юмором.
AdMe.ru нашел 25 снимков, от которых так и веет вселенским разочарованием. А с вами случалось нечто подобное?
«Эта маска не сделала из меня такую милаху, какую обещала упаковка»
«Заказали торт на свадьбу. Это обручальные кольца на подушечке»
«Не такой Switch я хотел получить в подарок»
«Сестренка так радовалась своему первому дню в школе. А потом поняла, что я не могу с ней остаться»
«Когда мама пообещала устроить вечеринку на твой день рождения, но эта вечеринка на самом деле для нее»
Когда потерял детонатор
И так каждый раз
Подруга: «Хочу, чтобы ты сфоткала меня в гамаке, как в Instagram у этой девушки!»
Я: «Легко!»
«Купил подарок на AliExpress»
Когда жена выбирает вам одежду, а вкус у нее так себе
Парикмахер: «Как будем стричься?»
Клиент: «Просто закончи мою жизнь раз и навсегда»
Вот бы сейчас домой, в Норильск
Быть может, производители прячут валерьянку в зарядные устройства?
«Я заказала в интернете шапку для бани. Никогда не догадаетесь, что прислал продавец: кубинское лекарство из яда скорпиона»
«В этой кафешке обещали добавить яйцо в любое блюдо всего за 50 центов. Я в шутку попросил добавить его в напиток. Не знаю, чего я ожидал»
Невкусный леденец попался
«Похоже, кошка моего друга однажды ночью его прикончит»
«Открыл, называется, конфетки»
«Кажется, мой кофе остыл»
«Купил майку размера XL, чтобы она была посвободнее и не облегала тело»
«Стадии отчаяния моей жены, когда она поняла, что мы точно упустили тележку с мороженым»
«Сын кормит свою игрушечную собаку печеньками, в то время как его настоящая собака грустит голодная за окном»
«Какого черта этот шампунь окрасил мою собаку в розовый?!»
«Заказала в интернете красивый плед. Вот что мне пришло»
«Забронировал столик на День святого Валентина»
«Решила сделать завивку: ожидание и реальность»
Фото на превью meriah_j/twitter.com