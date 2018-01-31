25 человек, чье разочарование невозможно описать словами

Провалы случаются в жизни каждого. Но некоторые из них бывают настолько эпичны, что заставляют сердце рухнуть в пятки. Конечно, все это мелочи жизни и здесь побеждает тот, кто подходит к ситуации с юмором.

AdMe.ru нашел 25 снимков, от которых так и веет вселенским разочарованием. А с вами случалось нечто подобное?

«Эта маска не сделала из меня такую милаху, какую обещала упаковка»

«Заказали торт на свадьбу. Это обручальные кольца на подушечке»

«Не такой Switch я хотел получить в подарок»

«Сестренка так радовалась своему первому дню в школе. А потом поняла, что я не могу с ней остаться»

«Когда мама пообещала устроить вечеринку на твой день рождения, но эта вечеринка на самом деле для нее»

Когда потерял детонатор

И так каждый раз

Подруга: «Хочу, чтобы ты сфоткала меня в гамаке, как в Instagram у этой девушки!»
Я: «Легко!»

«Купил подарок на AliExpress»

Когда жена выбирает вам одежду, а вкус у нее так себе

Парикмахер: «Как будем стричься?»
Клиент: «Просто закончи мою жизнь раз и навсегда»

Вот бы сейчас домой, в Норильск

Быть может, производители прячут валерьянку в зарядные устройства?

«Я заказала в интернете шапку для бани. Никогда не догадаетесь, что прислал продавец: кубинское лекарство из яда скорпиона»

«В этой кафешке обещали добавить яйцо в любое блюдо всего за 50 центов. Я в шутку попросил добавить его в напиток. Не знаю, чего я ожидал»

Невкусный леденец попался

«Похоже, кошка моего друга однажды ночью его прикончит»

«Открыл, называется, конфетки»

«Кажется, мой кофе остыл»

«Купил майку размера XL, чтобы она была посвободнее и не облегала тело»

«Стадии отчаяния моей жены, когда она поняла, что мы точно упустили тележку с мороженым»

«Сын кормит свою игрушечную собаку печеньками, в то время как его настоящая собака грустит голодная за окном»

«Какого черта этот шампунь окрасил мою собаку в розовый?!»

«Заказала в интернете красивый плед. Вот что мне пришло»

«Забронировал столик на День святого Валентина»

«Решила сделать завивку: ожидание и реальность»

Фото на превью meriah_j/twitter.com

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