25+ бестолковых вещей, которые мы делаем, напрасно считая их полезными

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Существует немало вещей, которыми мы ежедневно пользуемся, чтобы поддержать здоровье или внешний вид. Между тем многие из них совсем не так безобидны, как кажутся, и даже по-настоящему опасны для организма.

Мы в AdMe.ru обнаружили немало споров в интернете, в которых люди открывают друг другу глаза на вещи, которые многие годы считались полезными. Надеемся, для вас это тоже станет открытием.

Принимать активированный уголь постоянно. Он отлично работает при отравлениях, но также абсорбирует все питательные вещества и лекарственные препараты. Меня задолбало видеть его во всем. © Morrigan_7 / Reddit

Покупать лосося в магазине. На продажу лосось разводится в ужасных условиях: рыбу кормят низкосортным кормом и держат в замкнутых пространствах. Из-за этого она буквально напичкана жирными кислотами омега-6, которые, в отличие от полезных кислот омега-3, усиливают воспаления и усугубляют сердечно-сосудистые заболевания. © Dang Chau / Quora

Есть салат айсберг. Его добавляют практически в каждый салат или сэндвич. На самом деле, покупая его, вы просто платите за воздух. В нем есть немного воды, но не больше, чем в другой зелени, мало клетчатки (примерно 0 г на порцию) и совсем незначительное количество витаминов и минералов. Уж лучше купите шпинат. © Austin Schopper / Quora

Питаться фитнес-батончиками мюсли. Я ела их каждый день, пока не узнала, что их пищевая ценность такая же, как у Snickers. © EnterPlayerTwo / Reddit

Вообще весь прикол в хитрой рекламе таких продуктов: нам показывают здоровых и подтянутых людей и создают ложное представление о полезности товара. © knoxfire / Reddit

Брать попкорн на киносеанс. Раньше я думал, что в этом нет ничего плохого. Но на самом деле манящий запах попкорна обусловлен химическим веществом диацетилом, ароматизатором синтетического масла. При нагревании до высоких температур диацетил испаряется и становится токсичным. © Krishna Singh / Quora

Делать картофельное пюре с помощью блендера, а не специальной толкушки. Это простой способ получить однородную, но клейкую и невкусную массу.

Хранить молоко на дверце холодильника. Это приводит к уменьшению срока годности, ведь, периодически заглядывая в холодильник, мы создаем на дверце перепад температуры, которая, к слову, там и так выше, чем во всем холодильнике.

Топ-5 продуктов, которые я зачем-то хранила в холодильнике, хотя делать этого категорически нельзя: помидоры, базилик, чеснок, недоспелый авокадо и кетчуп. Холод либо делает их невкусными, либо укорачивает срок их жизни. Хлеб, кстати, тоже лучше держать не в холодильнике, как это делают некоторые, а в морозилке: так он не пересыхает и не черствеет.

Каждое лето вместе с сезоном дач начинается сезон «я худею на фруктах и овощах». Фрукты и овощи очень бедны белками, так что на такой диете вместе с жировой массой уйдет и мышечная, что приведет к потере минеральной плотности костей. А это чревато остеопорозом, повышением уровня холестерина и артериального давления и нарушением метаболизма. © TUT.BY / YouTube

Существует мнение, что для того чтобы похудеть, надо есть часто и дробно, обязательно 6 раз в день каждые 2–3 часа. Самое важное, что это общая калорийность рациона, а не кратность приема пищи. На самом деле традиционные завтрак, обед и ужин в этом смысле ничем не хуже. © TUT.BY / YouTube

Придерживаться какой-то диеты, но при этом употреблять только те продукты, которые нравятся. Например, у меня есть знакомая, которая каждый день ест бекон, сосиски и запивает их взбитыми сливками, потому что это разрешено кетодиетой, на которой она сидит. © SpoilerWarningSW / Reddit

Использовать дегтярное мыло в борьбе с прыщами и жирностью кожи. Первый месяц применения оно действительно работает, но потом пересушенные сальные железы начинают вырабатывать еще больше кожного сала и ситуация усугубляется. © TUT.BY / YouTube

Применять органическую косметику. По сути происходит замена полезных и безопасных для кожи химических веществ раздражающими ингредиентами. Это могут быть эфирные масла и компоненты, которые только ухудшат картину. Конечно, на ком-то эти штуки работают. Но глупо направо и налево утверждать, что химикаты вредны для организма. Не стоит забывать, что мы на самом деле тоже состоим из химии и не все химикаты вредны для нас. © ValenceEntropy / Reddit

Накладывать патчи для глаз во время полета в самолете. Воздух в салоне настолько сухой, что вместо того, чтобы напитать кожу, патчи, наоборот, будут вытягивать из нее влагу.

Посвящать всю свою жизнь работе, не имея при этом какой-нибудь отдушины. Я работаю в офисе, и мне прям грустно, когда мои коллеги хвастаются, что работают по 10–12 часов в день. Во-первых, компании плевать на нас, так зачем убивать столько времени? Во-вторых, мы здесь не жизни спасаем, так что от наших переработок хорошо только начальству. Я не из тех людей, кто хочет выслужиться перед боссом и снискать к себе лучшего расположения, так что отрабатываю свои 8 часов и сваливаю. © Glowwerms / Reddit

Подавлять эмоции. Это как с газами — иногда бывает трудно найти подходящее место и время, чтобы их выпустить, но если вообще не пукать, то ты лопнешь. © snapwillow / Reddit

Заводить ребенка, чтобы сохранить отношения. © Derpydowns / Reddit

Пытаться вылечить члена семьи или друга от психического заболевания самостоятельно. Как правило, это происходит за счет вашей собственной жизни. Вы можете подтолкнуть близких двигаться в правильном направлении или посоветовать им хорошего врача, но потом только специалист может сделать болезнь управляемой. Все-таки не зря люди получают высшее образование в этой области. © epicman1997 / Reddit

Чтобы вытряхнуть воду из уха, бесполезно:

— затыкать нос рукой и сильно в него дуть (воде в ухе совершенно все равно, насколько вы прогнете барабанную перепонку);

— затыкать пальцем ухо и давить внутрь (причина та же).

Как опытный пловец настоятельно советую один до невозможности простой и почти 100 % надежный способ: когда придете домой, встаньте на колени перед кроватью и несколько раз стукните по ней головой (раз пять правым ухом и столько же левым). Да, звучит странно, выглядит еще более странно и смешно, но зато однозначно работает. © FoMM / Pikabu

А у вас есть примеры того, что все считают полезным, но на самом деле это не так?