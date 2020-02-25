25+ бестолковых вещей, которые мы делаем, напрасно считая их полезными

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Существует немало вещей, которыми мы ежедневно пользуемся, чтобы поддержать здоровье или внешний вид. Между тем многие из них совсем не так безобидны, как кажутся, и даже по-настоящему опасны для организма.

Мы в AdMe.ru обнаружили немало споров в интернете, в которых люди открывают друг другу глаза на вещи, которые многие годы считались полезными. Надеемся, для вас это тоже станет открытием.

  • Принимать активированный уголь постоянно. Он отлично работает при отравлениях, но также абсорбирует все питательные вещества и лекарственные препараты. Меня задолбало видеть его во всем. © Morrigan_7 / Reddit
  • Покупать лосося в магазине. На продажу лосось разводится в ужасных условиях: рыбу кормят низкосортным кормом и держат в замкнутых пространствах. Из-за этого она буквально напичкана жирными кислотами омега-6, которые, в отличие от полезных кислот омега-3, усиливают воспаления и усугубляют сердечно-сосудистые заболевания. © Dang Chau / Quora
  • Есть салат айсберг. Его добавляют практически в каждый салат или сэндвич. На самом деле, покупая его, вы просто платите за воздух. В нем есть немного воды, но не больше, чем в другой зелени, мало клетчатки (примерно 0 г на порцию) и совсем незначительное количество витаминов и минералов. Уж лучше купите шпинат. © Austin Schopper / Quora

  • Питаться фитнес-батончиками мюсли. Я ела их каждый день, пока не узнала, что их пищевая ценность такая же, как у Snickers. © EnterPlayerTwo / Reddit

  • Вообще весь прикол в хитрой рекламе таких продуктов: нам показывают здоровых и подтянутых людей и создают ложное представление о полезности товара. © knoxfire / Reddit

  • Брать попкорн на киносеанс. Раньше я думал, что в этом нет ничего плохого. Но на самом деле манящий запах попкорна обусловлен химическим веществом диацетилом, ароматизатором синтетического масла. При нагревании до высоких температур диацетил испаряется и становится токсичным. © Krishna Singh / Quora
  • Делать картофельное пюре с помощью блендера, а не специальной толкушки. Это простой способ получить однородную, но клейкую и невкусную массу.
  • Хранить молоко на дверце холодильника. Это приводит к уменьшению срока годности, ведь, периодически заглядывая в холодильник, мы создаем на дверце перепад температуры, которая, к слову, там и так выше, чем во всем холодильнике.
  • Топ-5 продуктов, которые я зачем-то хранила в холодильнике, хотя делать этого категорически нельзя: помидоры, базилик, чеснок, недоспелый авокадо и кетчуп. Холод либо делает их невкусными, либо укорачивает срок их жизни. Хлеб, кстати, тоже лучше держать не в холодильнике, как это делают некоторые, а в морозилке: так он не пересыхает и не черствеет.
  • Каждое лето вместе с сезоном дач начинается сезон «я худею на фруктах и овощах». Фрукты и овощи очень бедны белками, так что на такой диете вместе с жировой массой уйдет и мышечная, что приведет к потере минеральной плотности костей. А это чревато остеопорозом, повышением уровня холестерина и артериального давления и нарушением метаболизма. © TUT.BY / YouTube
  • Существует мнение, что для того чтобы похудеть, надо есть часто и дробно, обязательно 6 раз в день каждые 2–3 часа. Самое важное, что это общая калорийность рациона, а не кратность приема пищи. На самом деле традиционные завтрак, обед и ужин в этом смысле ничем не хуже. © TUT.BY / YouTube
  • Придерживаться какой-то диеты, но при этом употреблять только те продукты, которые нравятся. Например, у меня есть знакомая, которая каждый день ест бекон, сосиски и запивает их взбитыми сливками, потому что это разрешено кетодиетой, на которой она сидит. © SpoilerWarningSW / Reddit
  • Использовать дегтярное мыло в борьбе с прыщами и жирностью кожи. Первый месяц применения оно действительно работает, но потом пересушенные сальные железы начинают вырабатывать еще больше кожного сала и ситуация усугубляется. © TUT.BY / YouTube
  • Применять органическую косметику. По сути происходит замена полезных и безопасных для кожи химических веществ раздражающими ингредиентами. Это могут быть эфирные масла и компоненты, которые только ухудшат картину. Конечно, на ком-то эти штуки работают. Но глупо направо и налево утверждать, что химикаты вредны для организма. Не стоит забывать, что мы на самом деле тоже состоим из химии и не все химикаты вредны для нас. © ValenceEntropy / Reddit
  • Накладывать патчи для глаз во время полета в самолете. Воздух в салоне настолько сухой, что вместо того, чтобы напитать кожу, патчи, наоборот, будут вытягивать из нее влагу.
  • Посвящать всю свою жизнь работе, не имея при этом какой-нибудь отдушины. Я работаю в офисе, и мне прям грустно, когда мои коллеги хвастаются, что работают по 10–12 часов в день. Во-первых, компании плевать на нас, так зачем убивать столько времени? Во-вторых, мы здесь не жизни спасаем, так что от наших переработок хорошо только начальству. Я не из тех людей, кто хочет выслужиться перед боссом и снискать к себе лучшего расположения, так что отрабатываю свои 8 часов и сваливаю. © Glowwerms / Reddit
  • Подавлять эмоции. Это как с газами — иногда бывает трудно найти подходящее место и время, чтобы их выпустить, но если вообще не пукать, то ты лопнешь. © snapwillow / Reddit
  • Заводить ребенка, чтобы сохранить отношения. © Derpydowns / Reddit
  • Пытаться вылечить члена семьи или друга от психического заболевания самостоятельно. Как правило, это происходит за счет вашей собственной жизни. Вы можете подтолкнуть близких двигаться в правильном направлении или посоветовать им хорошего врача, но потом только специалист может сделать болезнь управляемой. Все-таки не зря люди получают высшее образование в этой области. © epicman1997 / Reddit
  • Чтобы вытряхнуть воду из уха, бесполезно:
    — затыкать нос рукой и сильно в него дуть (воде в ухе совершенно все равно, насколько вы прогнете барабанную перепонку);
    — затыкать пальцем ухо и давить внутрь (причина та же).
    Как опытный пловец настоятельно советую один до невозможности простой и почти 100 % надежный способ: когда придете домой, встаньте на колени перед кроватью и несколько раз стукните по ней головой (раз пять правым ухом и столько же левым). Да, звучит странно, выглядит еще более странно и смешно, но зато однозначно работает. © FoMM / Pikabu
  • Смотреть новости по телеку. Люди смотрят их по 6 часов в день, думая, что они лучше информированы и всегда в теме, хотя на самом деле они просто ведутся на сюжеты, вызывающие чувство страха/гнева/возмущения, которые заставляют людей включать новости снова и снова. © sybrwookie / Reddit
  • Отправлять своим бывшим СМС с поздравлениями на день рождения. © AAM1994 / Reddit
  • Оставаться в браке ради детей. © WellSomeV / Reddit
  • Оберегать своих детей от всевозможных ужасов реального мира, пока им не исполнится 18. Смысл растить их наивными неженками? Разрешите детям набивать свои шишки и время от времени смотреть фильмы с ограничением 16+. © Jazzspasm / Reddit
  • Отпускать саркастичные шуточки про супруга, иронично смеяться над тем, как несчастен ваш брак. © pigadaki / Reddit
  • Прощать родственников только потому, что «они же родственники». Иногда люди совершают ужасные поступки, и вам лучше жить без них, и неважно, родственники они или нет. © HLCullum / Reddit

А у вас есть примеры того, что все считают полезным, но на самом деле это не так?

Фото на превью FoMM / Pikabu

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