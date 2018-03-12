24 истории с непредсказуемой развязкой, по которым плачет Голливуд

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Жизнь подкидывает нам немало историй, сюжет которых развивается самым неожиданным образом. Даже книг и фильмов не надо, чтобы узнать о ситуациях, которые преподносят нам совершенно неожиданный финал.

AdMe.ru нашел для вас 24 сюжета из жизни, которые не настолько предсказуемы, как кажется на первый взгляд.

Какой закрученный сюжет

В магазине творится что-то странное

«Честно говоря, мы не знаем, что это. Оно издает прикольные звуки и отлично подойдет, чтобы убить минут 5. Мы даже не заказывали этого. Мы получаем упаковку с ними каждый месяц без обратного адреса. Мы уже писали в службу доставки, но они ничего не знают. Пожалуйста, купите их. Мы хотим, чтобы они, наконец, исчезли. Мы не знаем, что происходит. У нас сотни этих штук. Помогите».

Наша романтичная история

Когда в семье очень дружные отношения

Собственное видение Клеопатры

Главное — начать с нужной ноты

Тот самый момент

«Попросил жену подарить мне Super Nintendo Entertainment System Mini. Наверное, я должен был формулировать свои желания четче»

Гениальный план

«Когда жена боится пауков»

Владельцы сделали все, чтобы их квартиру арендовали

Не мог просто сказать, что хочет расстаться

«Снимаем вместе с другом квартиру. Он уехал на неделю, а когда вернулся, увидел свою обновленную комнату»

Увлекательная беседа

Лайфхак

Лайфхак: как наверняка вытащить игрушку из автомата

Когда родителям очень хочется

«Листал ленту. Увидел, что друг написал: „Ждал этого всю жизнь! Встречайте моего малыша!“ Подумал, что он стал папой. А потом увидел это»

Сделал все, что мог

Папа — мастер рассказывать истории

Быстро сориентировался

Важное примечание от заказчика пиццы с доставкой

«Просьба клиента: Ворота очень хлипкие, не сломайте их. Паука на крыльце зовут Фрэнк. Не обижайте Фрэнка, он охраняет помидоры».

Рецепт от врача

Гений айкидо

Финал какой истории удивил вас больше всего?