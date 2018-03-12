24 истории с непредсказуемой развязкой, по которым плачет Голливуд
Жизнь подкидывает нам немало историй, сюжет которых развивается самым неожиданным образом. Даже книг и фильмов не надо, чтобы узнать о ситуациях, которые преподносят нам совершенно неожиданный финал.
AdMe.ru нашел для вас 24 сюжета из жизни, которые не настолько предсказуемы, как кажется на первый взгляд.
Какой закрученный сюжет
В магазине творится что-то странное
«Честно говоря, мы не знаем, что это. Оно издает прикольные звуки и отлично подойдет, чтобы убить минут 5. Мы даже не заказывали этого. Мы получаем упаковку с ними каждый месяц без обратного адреса. Мы уже писали в службу доставки, но они ничего не знают. Пожалуйста, купите их. Мы хотим, чтобы они, наконец, исчезли. Мы не знаем, что происходит. У нас сотни этих штук. Помогите».
Наша романтичная история
Когда в семье очень дружные отношения
Собственное видение Клеопатры
Главное — начать с нужной ноты
Тот самый момент
«Попросил жену подарить мне Super Nintendo Entertainment System Mini. Наверное, я должен был формулировать свои желания четче»
Гениальный план
«Когда жена боится пауков»
Владельцы сделали все, чтобы их квартиру арендовали
Не мог просто сказать, что хочет расстаться
«Снимаем вместе с другом квартиру. Он уехал на неделю, а когда вернулся, увидел свою обновленную комнату»
Увлекательная беседа
Лайфхак
Лайфхак: как наверняка вытащить игрушку из автомата
Когда родителям очень хочется
«Листал ленту. Увидел, что друг написал: „Ждал этого всю жизнь! Встречайте моего малыша!“ Подумал, что он стал папой. А потом увидел это»
Сделал все, что мог
Папа — мастер рассказывать истории
Быстро сориентировался
Важное примечание от заказчика пиццы с доставкой
«Просьба клиента: Ворота очень хлипкие, не сломайте их. Паука на крыльце зовут Фрэнк. Не обижайте Фрэнка, он охраняет помидоры».
Рецепт от врача
Гений айкидо
Финал какой истории удивил вас больше всего?
Фото на превью vngelllll / Twitter