24 человека, которых можно смело назвать победителями по жизни

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Бывают такие дни, когда совсем ничего не ладится. В копилке у каждого из нас миллионы историй на «невезучую» тему, а вот у пользователей интернета еще есть и фотографии, от которых пробегает холодок по телу.

AdMe.ru собрал для вас 24 фотографии, на которых запечатлено то, что лучше бы вообще никогда не происходило.

Какое прелестное местечко для того, чтобы сделать фотографию!

Вот что происходит, когда чертова вывеска приземляется на твою ногу

Эвакуатор эвакуирует эвакуатор, эвакуирующий машину с проткнутой шиной

Когда выпендрежа больше, чем любви

По-моему, кто-то нашел новый способ парковки

Когда хочешь заесть стресс мороженым, но ложка против

Любителям макарон смотреть не рекомендуется!

«Я просто хотела доказать парню, что умею жарить мясо на гриле. Доказательства налицо»

«Я только ее помыл!»

Провал в чистом виде

А всего-то хотел пару гвоздей забить

А что вы знаете об отчаянии?

«Windows 10 решила обновиться за минуту до начала выступления»

«Печеньки, а от вас я такого не ожидал!»

«Некоторые печеньки с предсказаниями не содержат предсказаний».

И так каждый раз...

Кнопки — главный поставщик дырок на одежде

Даже когда пластыря на теле больше нет, он все равно с тобой

Рабочий день не задался с самого утра

Похоже, кто-то забыл, как должен выглядеть чизбургер

«Это был мой любимый нож»

Просто руки опускаются

Покупаешь джинсы, носишь, стираешь, а эти волшебные магазинные заломы все равно никуда не деваются, сколько ни гладь!

Эклер, ну за что?!

Да этот карандаш просто издевается!

А какие происшествия бывали с вами?