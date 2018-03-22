24 человека, благодаря которым у этого мира все еще есть шанс

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Иногда достаточно всего одного доброго поступка, чтобы мир стал гораздо лучше. Не бывает «большого» или «маленького» добра — любое хорошее действие может стать лучшим моментом чьей-то жизни.

AdMe.ru собрал фото людей, которые делают добро и не просят ничего взамен.

«В моем районе открыли мини-библиотеку для всех желающих»

Добрый сосед собрал кучу листьев и приглашает в нее прыгнуть

«Пожалуйста, прыгайте».

Кто-то пожертвовал свой зонтик, чтобы котик не промок

Мальчик раздает лимонад бесплатно в жаркий день

«Бесплатно, если вы улыбнетесь».

Этот мужчина продает пиццу нуждающимся всего за $ 1

Байкеры сопровождают мальчика с синдромом Дауна в его первый день в старшей школе

Этот мужчина отдал свою футболку бездомному

Трогательная забота

Эти ребята предлагают защиту местным студентам

«Чувствуешь себя небезопасно на территории университета? Подвергаешься дискриминации? Тебе угрожают? Боишься гулять вокруг студгородка? Мы погуляем с тобой».

Учит своего сына менять колеса в машине

Это возвращает мне веру в человечество

«Я люблю всех».

У этого мужчины было 2 лишних билета на футбольный матч. Вместо того чтобы продать их, он отдал их этим мальчишкам

Миру определенно нужно больше таких людей

Ослик, спасенный от наводнения, улыбается своим спасателям

Офицер полиции говорит с подростком-аутистом, который хотел покончить с собой

«Нашла это у себя за дворником»

«Я видел, как вы вышли из машины, чтобы помочь старому мужчине, который упал, пересечь улицу. Меня поразил ваш поступок, ведь немногие люди поступили бы так же. И я решил, что должен дать вам это. Наслаждайтесь приятным ужином — за мой счет. Вы это заслужили».

«Моя дочь спросила, может ли она продать свои игрушки, чтобы помочь местному приюту животных. Конечно же, я разрешила»

«Я продала своих игрушечных животных, потому что настоящие животные нуждаются в заботе гораздо больше. У меня есть $ 40 для вас».

«Местная корпорация купила пиццу для всех в нашем районе после того, как улицы замело полуметровым слоем снега»

«Благодаря интернет-пользователям о проекте „Открытки для моей школы“ узнал весь мир! Теперь у нас есть карточки из более чем 90 стран»

Водитель маршрутки угощает пассажиров конфетами

Полка добра в магазине

В книжном магазине поставили диванчик для бабушки, которая приходит туда читать

Пастор поднимает всем настроение с утра

Райан Рейнольдс в костюме Дэдпула встретился с детьми из фонда исполнения желаний

А какие вдохновляющие примеры доброты встречали вы?