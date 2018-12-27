23 записи из девичьих дневников, которые наполнят сердце ностальгией
Детские личные дневники — это отдельный вид искусства, совмещающий наивные перлы и трогательные воспоминания. А особенно ценными они становятся, когда случайно находишь их много лет спустя.
В паблике «Мам, ну не читай» пользователи делятся своими находками, а мы для читателей AdMe.ru публикуем самые интересные.
1. Всем бы такую самооценку
2. Первая любовь, первая боль
3. Очень важный отчет
4. Когда с детства видишь людей насквозь
5. Ну хоть что-то...
6. Горе от ума
7. Отношения интровертов
8. Когда влюбилась и уже примеряешь его фамилию
9. Острая форма прокрастинации
10. Дневник будущего дизайнера
11. Есть стихи о любви, а есть о ненависти
12. Опасные интересы
13. Папа плохого не расскажет
14. Для принцессы — самое то
15. Какая проницательность!
16. И это самое главное
17. Детство будущей миллиардерши
18. Очуметь!
19. И никто не может
20. Тонкий намек
21. Необычные характеристики
22. А вдруг бизнес пошел бы
23. Такая вот самоирония
А вы храните свои детские дневники и анкеты? Находили ли вы там что-то интересное?