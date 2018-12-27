23 записи из девичьих дневников, которые наполнят сердце ностальгией

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Детские личные дневники — это отдельный вид искусства, совмещающий наивные перлы и трогательные воспоминания. А особенно ценными они становятся, когда случайно находишь их много лет спустя.

В паблике «Мам, ну не читай» пользователи делятся своими находками, а мы для читателей AdMe.ru публикуем самые интересные.

1. Всем бы такую самооценку

2. Первая любовь, первая боль

3. Очень важный отчет

4. Когда с детства видишь людей насквозь

5. Ну хоть что-то...

6. Горе от ума

7. Отношения интровертов

8. Когда влюбилась и уже примеряешь его фамилию

9. Острая форма прокрастинации

10. Дневник будущего дизайнера

11. Есть стихи о любви, а есть о ненависти

12. Опасные интересы

13. Папа плохого не расскажет

14. Для принцессы — самое то

15. Какая проницательность!

16. И это самое главное

17. Детство будущей миллиардерши

18. Очуметь!

19. И никто не может

20. Тонкий намек

21. Необычные характеристики

22. А вдруг бизнес пошел бы

23. Такая вот самоирония