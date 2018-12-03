22 фотографии о том, как легко нас обмануть в интернете
Мы любуемся красивыми снимками в интернете и часто даже не подозреваем, что за идеальным пейзажем стоит очередь туристов, изысканная сервировка стола снята на полу балкона, а «тропический» кадр — и вовсе в магазине.
Редакция AdMe.ru заглянула «за кулисы» безупречных снимков и выяснила, что кроется за глянцевыми картинками из сети.
Чтобы сделать такой безмятежный кадр единения с природой, придется отстоять очередь
Когда хочется похвастаться киви, а самого киви под рукой не оказалось
Кто сказал, что при плохой погоде нельзя сделать крутые «природные» кадры?
Вот что значит «снято на iPhone»
Когда фотографу нужно «больше динамики»
Коротко о том, как визажисты делают пошаговые уроки для сети
Ради крутого кадра можно и прокатиться в багажнике
Когда у фотографа спрашивают, где он находит такие волшебные локации
«Фото, которое я выкладываю в сеть, и фото, которое я отправляю своим друзьям»
Не существует подходящего времени, чтобы поймать пустые улицы в туристическом месте
Нет, она не поправилась, просто в жизни невозможно постоянно принимать модельные позы
Живописный вид может оказаться обычным мокрым пятном на асфальте
Разница между фотографиями — 30 секунд
Тот же макияж, та же девушка. Магия освещения и ракурса
Таинственный водопад из сказки в реальности выглядит так
«Когда у тебя красивые ногти, а одежда неподходящая»
Чтобы выйти грациозной на фото, придется потрудиться
Когда устаешь быть нежной феей в кадре
За идеальной раскладкой в инстаграме иногда скрывается вот такое лицо
Фото, которое мы постим в соцсети, и реальное материнство
«Моя жизнь в инстаграме и моя настоящая жизнь»
Это больше похоже на магию, чем на искусство фотографии
А вам встречались фотографии в сети, на которых реальность точно была приукрашена?
Фото на превью lyricalmethod / Reddit