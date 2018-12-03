22 фотографии о том, как легко нас обмануть в интернете

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Мы любуемся красивыми снимками в интернете и часто даже не подозреваем, что за идеальным пейзажем стоит очередь туристов, изысканная сервировка стола снята на полу балкона, а «тропический» кадр — и вовсе в магазине.

Редакция AdMe.ru заглянула «за кулисы» безупречных снимков и выяснила, что кроется за глянцевыми картинками из сети.

Чтобы сделать такой безмятежный кадр единения с природой, придется отстоять очередь

Когда хочется похвастаться киви, а самого киви под рукой не оказалось

Кто сказал, что при плохой погоде нельзя сделать крутые «природные» кадры?

Вот что значит «снято на iPhone»

Когда фотографу нужно «больше динамики»

Коротко о том, как визажисты делают пошаговые уроки для сети

Ради крутого кадра можно и прокатиться в багажнике

Когда у фотографа спрашивают, где он находит такие волшебные локации

«Фото, которое я выкладываю в сеть, и фото, которое я отправляю своим друзьям»

Не существует подходящего времени, чтобы поймать пустые улицы в туристическом месте

Нет, она не поправилась, просто в жизни невозможно постоянно принимать модельные позы

Живописный вид может оказаться обычным мокрым пятном на асфальте

Разница между фотографиями — 30 секунд

Тот же макияж, та же девушка. Магия освещения и ракурса

Таинственный водопад из сказки в реальности выглядит так

«Когда у тебя красивые ногти, а одежда неподходящая»

Чтобы выйти грациозной на фото, придется потрудиться

Когда устаешь быть нежной феей в кадре

За идеальной раскладкой в инстаграме иногда скрывается вот такое лицо

Фото, которое мы постим в соцсети, и реальное материнство

«Моя жизнь в инстаграме и моя настоящая жизнь»

Это больше похоже на магию, чем на искусство фотографии

А вам встречались фотографии в сети, на которых реальность точно была приукрашена?