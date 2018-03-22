22 фото, к которым вам придется долго присматриваться

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Удивительное можно заметить буквально во всем. Например, в обычном бумажном полотенце, мотке шерсти или даже в канализационном люке. Нужно лишь как следует присмотреться к тому, что вас окружает, и дать волю своей фантазии.

AdMe.ru нашел 22 фото, которые придется изучить повнимательнее, чтобы понять, что же на них запечатлено на самом деле.

Из этого сэндвича вылезает маленький леопард

Бумажное полотенце стало почти невидимым после того, как его намочили

Нет, эти дома не падают, просто улица с крутым подъемом, а фотограф повернул камеру

На крышке этого люка не просто узор, как может показаться, а карта центра Сиэтла

Моток пряжи похож на спагетти

Пес теряется на фоне пола

Томат изнутри похож на клубнику

Ветки дерева образуют почти совершенный символ числа Пи

«Фальшивые $ 20, которые моему коллеге дали на чай»

Две пары горящих глаз

«Небоскребы» из скоб для степлера

Фотография космической туманности? Нет, просто чайный гриб

Лампы в ванной комнате похожи на шляпы

Кусок картона и решетка канализации расположены таким образом, что кажется, словно картон завис в воздухе

«У моего пальца есть „зубы“»

Растение выглядит безобидным, чего не скажешь о его тени-пауке

Эти кактусы говорят, что нас там не ждут

«Выглядит жутко, но это всего лишь мой пес, который наблюдает за мной из окна»

Машинка для стрижки сама похожа на человечка, которого только что постригли

Гигантские «сигареты»

«Невидимое» здание в Мельбурне

А это дерево похоже на злого волшебника, который произносит заклинание