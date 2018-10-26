21 человек и пара пингвинов, которые точно знают, что немного самоиронии никому не повредит
Если вы склонны к сарказму, другие могут воспринимать вас как негативно настроенного человека, достаточно жесткого и нетерпимого. Этот тип иронии часто вредит отношениям с окружающими и приводит к конфликтам. Но при этом саркастично настроенные люди обычно лучше справляются с творческими заданиями и имеют более ясный ум. Чувство юмора — одна из привлекательнейших черт. А с обаянием людей, умеющих пошутить над собой, вообще ничто не сравнится. Специально для тех, кто не боится попасть под острый меч самоиронии, мы приготовили подборку картинок и твитов.
Мы в AdMe.ru любим сарказм и любой хороший юмор. И поэтому приготовили для вас подборку картинок и твитов от мастеров самоиронии. Найдите время отдохнуть от работы и вволю повеселиться.
«Я устал от того, что мне говорят, что я выгляжу как Джаред Фогл. Я похудел на 100 фунтов, чтобы выглядеть лучше. Не сработало»
Напрасно она не вызвала скорую
«Когда я был моложе, я мечтал стать суровым гангста-рэпером. Но жизнь меняется»
Неловкий момент, когда сказали «одеваться как домино» и тебе первой пришла в голову мысль быть пиццей
Когда твой друг-экстраверт приглашает на вечеринку, а ты никого не знаешь
«Мне сказали, что из моего отеля будет вид на внутренний двор. 10 к 10, что захочу увидеть его снова»
Бывают дни, когда настроение, мягко говоря, не очень
В то время как кто-то отлично проводит время
«Надеюсь, хоть игрокам весело».
«Наконец-то я смогу увидеть, как будет выглядеть на мне одежда»
И даже перелом не заставит тебя забыть о собственном стиле
Хорошо, когда ты знаешь меру
«Я обхожусь одной чашкой кофе в день».
И твердо решил начать диету прямо сегодня
«Хрустящий овощной салат».
«Я положил жене на обед печенье с предсказанием. Она со злостью прислала мне это фото. Как будто текст предсказания зависит от меня и я специально выбрал ей такое!»
«Кормя корову розами, особой благодарности не дождешься».
А иногда оказывается, что твой дедушка тоже обладает чувством юмора
«Мне не 60. Мне 18 и 42 года опыта».
Поняла, что погорячилась
Когда ты убежден, что у твоей собаки есть право на профессиональные фото. И нормальный прикид
Когда у тебя нет песика, но он есть у твоего соседа...
И вообще творчество тебе не чуждо
Хотя подозреваешь, что Пикассо тебе не быть
«Тибетская лиса похожа на мои первые попытки нарисовать животных»
И даже твой костюм на Хэллоуин запомнили все в школе. Потому что ты был печеной картошкой
Но в целом ты относишься к миру с позитивом
«Если ты любишь воду, то считай, что я уже нравлюсь тебе на 72 %».
Склонны ли вы к самоиронии? Какая шутка вам нравится больше всего? Ждем ваших комментариев.
Фото на превью nochill / Instagram