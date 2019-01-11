20 откровений о семейной жизни от тех, кто в браке не первый год
Говорят, что браки совершаются на небесах. Может, оно и так, однако проживать их приходится людям на земле, где порой все проходит неидеально. Чтобы сгладить неприятные моменты супружеской жизни, лучше учиться на чужих ошибках.
AdMe.ru узнал у пользователей социальной сети Reddit секреты счастливого брака и спешит поделиться народной мудростью с вами.
- Жизнь в браке меняется со временем. Когда вы только начинаете жить вместе, у вас есть эта химия и потребность быть частью друг друга. Телесная близость в это время затмевает просто все вокруг! Потом же, если вам повезет, то химия останется, хотя и затихнет. Маленькие ежедневные неприятности, которые вы никогда не видели в этом химическом тумане, станут очевидными. Не вытирать столешницу, не закрывать банку крышкой, класть не на место одежду и тому подобное. Многим парам не удается это пережить — мелочи могут перерасти в негодование и апатию. Но, если вы сумеете принять недостатки другого, как и свои собственные, большая часть этих непроятностей просто перестанет быть проблемой. Это действительно дорогого стоит. Я думал, что люблю свою жену, когда мы только начинали жить вместе, но сейчас это другая, более глубокая любовь, и я не могу представить себе ничего лучше. @CigaretteCigarCigar
- Заведите собственный банковский счет и храните там определенное количество денег. Они смогут вам пригодиться в экстренных ситуациях, если вы или ваш супруг останетесь без работы. @TheJovianMute
- Браки не всегда длятся долго, особенно если один из двоих не идет навстречу другому. Но нет ничего страшного в том, чтобы сказать миру: «Мне действительно нравится этот человек, больше, чем любой другой прямо сейчас, и я постараюсь изо всех сил сохранить эти отношения». Это по-настоящему здорово — найти в себе силы работать над отношениями и дарить другому себя. @pyramid_peach
- Серьезно подумайте обо всем, что вам не нравится в партнере. Если для настоящего счастья вам нужно, чтобы его недостатки исчезли, повремените со свадьбой. Переосмыслите отношения и обратите внимание, будет ли он меняться со временем ради вас. @Sleeplessinwa
- Иногда нужно уметь говорить нет. Это бывает очень непросто и может разбивать чужие мечты. Но порой это просто необходимо. @RedditsInBed2
- Не пренебрегайте личными отношениями, когда в семье появятся дети. Вы должны всегда находить свободное время для общения с супругом: играть в видеоигры, читать книги, смотреть ТВ-шоу, работать и т. д. Это нужно делать изо дня в день. Ведь из этих дней складываются месяцы и годы вашей совместной жизни. Если вы упустите этот момент, то потом вдруг осознаете, что отдалились друг от друга, а ваши отношения все это время медленно увядали. @pogimike
- В браке ты привязываешь себя к кому-то другому. Ваши радости, страхи, надежды будут неразрывно связаны. Вы будете радоваться победе партнера как своей собственной. И сердиться, грустить, переживать вместе. Страдать тяжело, но смотреть, как мучается тот, кого ты любишь, душераздирающе. Все это бывает очень тяжело, но, когда вы держитесь вместе, любые сложности переносятся намного легче. @djw319
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Люди редко понимают, что хорошо провести время могут два абсолютно любых человека. А вот то, как вы вместе сможете противостоять трудностям, покажет, насколько вы хорошая команда и крепкая семья. @Tragxei
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Пока у вас есть это эйфорическое «ощущение новобрачного», наслаждайтесь им. Оно пройдет, и вам уже никогда больше не доведется испытать подобного. Постепенно станут открываться новые стороны брака, вы будете жить новыми впечатлениями, но ощущения беспечности с вами уже не будет. @Sir_Poofs_Alot
- Не существует стандартного «легкого» или «тяжелого» времени. Это всегда будет зависеть от восприятия людей и качества их отношений. @Sir_Poofs_Alot
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Все люди меняются. Человек, за которого вы сегодня выходите замуж, не будет тем же через год, пять, десять или двадцать пять лет. Вы тоже не будете прежним человеком. Если вы оба не готовы к этому и не хотите адаптироваться к этим новым людям, вам стоит пересмотреть свои взгляды. @[deleted]
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Общение — ключ к успешному браку. Будьте честны друг с другом и учитесь выражать свои чувства. Умейте слушать и говорить, доносите свои мысли до партнера, решайте, а не замалчивайте проблемы. Отделяйте важное от незначительного и не тратьте нервы по пустякам (ведь порой, как бы ты ни прибирала, он все равно будет разбрасывать носки). @kaibacorp345
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Отстаивайте свое мнение честно, ведь ваша цель — не победить в споре, а решить проблему. @Cornbread52
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Вы не можете быть счастливым супругом, если не являетесь счастливым человеком. Если же вы можете найти надежду среди отчаяния, мир среди раздоров, мужество против страха, тогда вы сможете быть счастливым человеком, женатым или нет. @disposabull
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Для счастливого брака нужно много терпения. Очень много. @[deleted]
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Я уверена, что фраза «Прими решение» была придумана женатым мужчиной. Много мелочей будет раздражать вас в браке. Это то, что происходит всегда, когда вы с человеком 24/7. Важно понять, какие из этих мелочей на самом деле принципиально важны для вас, и попытаться забыть об остальном. @theedjman
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Все браки рано или поздно заканчиваются, будь то развод или смерть одного из партнеров. Помните это и, не откладывая на потом, проявляйте свою любовь сегодня и каждый день. Ничто не длится вечно, поэтому старайтесь лелеять каждую минуту. @[deleted]
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Штамп в паспорте не делает человека преданным вам или вашей семье. Если он захочет, то все равно будет выходить на улицу, а не работать, лгать, пить, принимать наркотики, обманывать вас, эмоционально или физически злоупотреблять вами, нарушать обещания и пренебрегать всеми обязанностями. Если вы вдруг поняли это, отпустите партнера. Не оставайтесь вместе для детей, потому что те будут считать такое общение нормальным и это сильно повлияет на них. @[deleted]
- Вы должны ставить брак превыше всего. Если ваши увлечения, ваша работа, ваши друзья важнее — ваш союз не продлится долго.@TheManInTheShack
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Когда-то моя смертельно больная мать дала мне совет: «Не позволяй вашей собаке превзойти тебя». Я не знала, что это значит, но она пояснила, что нужно всегда находить время для разговоров по душам, обсуждения интересных событий дня, поцелуев и объятий. Ведь если собака испытывает к твоему супругу большую привязанность, тогда чем ты лучше ее? @swedishchef13
А какие мудрые и не очень советы о браке давали вам?