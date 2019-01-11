20 откровений о семейной жизни от тех, кто в браке не первый год

Все люди меняются. Человек, за которого вы сегодня выходите замуж, не будет тем же через год, пять, десять или двадцать пять лет. Вы тоже не будете прежним человеком. Если вы оба не готовы к этому и не хотите адаптироваться к этим новым людям, вам стоит пересмотреть свои взгляды. @[deleted]