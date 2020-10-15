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20+ животных, которым срочно надо дать «Оскар» за драматизм

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Братья наши меньшие обладают природным артистизмом. Они умеют так выразительно смотреть, что и без слов становится понятно, кому грустно, кому весело, а кому нужно принести любимую игрушку или лакомство.

Мы в AdMe.ru всей редакцией умиляемся животными, у которых эмоции буквально на морде написаны.

«Мне очень повезло, что у меня есть собственный крошечный спасатель. Правда, вместо того чтобы попытаться „спасти“ меня из воды, он кричит в ужасе все время»

© mollyaclarke / Reddit

Он наблюдает за дебатами

© moonbeam-granolaface / Reddit

Она нашла способ залезть под дом и выбраться оттуда

© Sniperizer / Reddit

«Наш щенок уже выглядит таким уставшим от издевательств своей старшей сестры»

© jrmyee / Reddit

Она встала в стойку, чтобы кричать всем телом

© halfwaycrate / Reddit

«Мистер Тунсес сидит с осуждающим видом»

© salamanda_123 / Reddit

«Она редко чихает, но, когда это делает, получается эпично»

© charlatte11 / Reddit

Кричит от ужаса

© kemkomacar95 / Reddit
  • Мне нравится, как другая кошка просто наблюдает за происходящим. © daryljonty / Reddit

«Его зовут Бути, и он очень в тебе разочарован»

© urlocalbbboi / Reddit

«Я застал ее за игрой с коробкой»

© medium-rare-chicken / Reddit

«Оливия обеспокоена»

© Knoxsparrow / Reddit

«У моего приятеля появилась собака, у которой очень харизматичный взгляд»

© thecet90 / Reddit

Он не в духе

© Monsterbones / Reddit

«Вот доказательство того, что кот может прыгнуть на высоту головы, когда гоняется за игрушкой. Второй мой кот явно такого не ожидал»

© Cherry_Lipgloss / Reddit

«Она смотрит так каждый раз, когда мы садимся на диван»

© Tranders / Reddit

Он зол

© Circus-Bartender / Reddit

Он не верит своим глазам, что ему ничего не осталось

© ikbenlauren / Reddit

Этот маленький чертенок такой милый!

© LethalDoseMLD50 / Reddit

«Он считает неприемлемым, что я ем пиццу и не делюсь»

© ***bianwalongsword / Reddit

«Хлоя — королева квартала. Она всегда объявляет о своем прибытии»

© ItsGoreTexJerry / Reddit

«Реакция моего кота на то, что я просыпала корм»

© kl_coop / Twitter

А вы умеете определять настроение своего питомца по выражению его мордочки?

Фото на превью kl_coop / Twitter
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