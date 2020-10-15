20+ животных, которым срочно надо дать «Оскар» за драматизм

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Братья наши меньшие обладают природным артистизмом. Они умеют так выразительно смотреть, что и без слов становится понятно, кому грустно, кому весело, а кому нужно принести любимую игрушку или лакомство.

Мы в AdMe.ru всей редакцией умиляемся животными, у которых эмоции буквально на морде написаны.

«Мне очень повезло, что у меня есть собственный крошечный спасатель. Правда, вместо того чтобы попытаться „спасти“ меня из воды, он кричит в ужасе все время»

Он наблюдает за дебатами

Она нашла способ залезть под дом и выбраться оттуда

«Наш щенок уже выглядит таким уставшим от издевательств своей старшей сестры»

Она встала в стойку, чтобы кричать всем телом

«Мистер Тунсес сидит с осуждающим видом»

«Она редко чихает, но, когда это делает, получается эпично»

Кричит от ужаса

Мне нравится, как другая кошка просто наблюдает за происходящим. © daryljonty / Reddit

«Его зовут Бути, и он очень в тебе разочарован»

«Я застал ее за игрой с коробкой»

«Оливия обеспокоена»

«У моего приятеля появилась собака, у которой очень харизматичный взгляд»

Он не в духе

«Вот доказательство того, что кот может прыгнуть на высоту головы, когда гоняется за игрушкой. Второй мой кот явно такого не ожидал»

«Она смотрит так каждый раз, когда мы садимся на диван»

Он зол

Он не верит своим глазам, что ему ничего не осталось

Этот маленький чертенок такой милый!

«Он считает неприемлемым, что я ем пиццу и не делюсь»

«Хлоя — королева квартала. Она всегда объявляет о своем прибытии»

«Реакция моего кота на то, что я просыпала корм»