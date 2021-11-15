20 женщин с серебряными волосами, которые наплевали на все стереотипы и позволили себе быть собой

Героини нашей статьи — обычные женщины, у которых стала появляться седина. И хотя сейчас существует много разных техник окрашивания, которые могли бы ее скрыть, эти дамы решили, что они за естественность. Кое-кто из женщин был даже рад появлению серебряных прядок, а кому-то для их принятия понадобились годы.

Мы в AdMe.ru в восторге от красавиц, которые плюнули на все стереотипы и просто позволили себе быть собой.

«Прошел год с тех пор, как я перестала красить волосы и позволила седине отрасти. Теперь они намного здоровее»

«Забавно, что мне постоянно делают комплименты по поводу цвета волос»

«Одна женщина в бассейне спросила меня, где я делала завивку и красилась. Когда я сказала, что это мои натуральные волосы, она очень удивилась. Раньше я красила волосы, но они росли так быстро, что корни было видно уже через 2 недели. Поэтому я решила принять седину».

«Я обнаружила седину в 12 лет. Сейчас мне 31 год, и я ее обожаю»

«Год назад и сегодня. Теперь я уверенно ношу свои белые волосы, а раньше всегда пыталась их зачесать и спрятать»

«Я начала седеть примерно в 20 лет. Потратила столько времени и сил, пытаясь скрыть это! Я даже не знала, какой у меня натуральный цвет»

«Наконец я решила дать своим волосам отдохнуть и отрасти, и теперь я люблю их больше, чем когда-либо. Мой совет: не бойтесь, это всего лишь волосы».

«Ну наконец-то я это сделала! Я отрезала более 30 см окрашенных волос, и это так здорово! Теперь мои седые волосы как будто догоняют остальные волосы»

«Мой натуральный серый цвет»

«Отращиваю свои седые волосы»

«С тех пор как я красила волосы в последний раз, прошло 12 лет, и мне это нравится»

«Жизнь прекрасна!»

«Мне очень нравятся мои седые волосы, которые я отращиваю»

«Мне исполнится 42 года в воскресенье, и я обожаю свои седые волосы»

«Я поседела в 20 лет, и только в 40 наконец начала отращивать седину. Я по-настоящему люблю ее сейчас»

«Мои седые локоны сегодня выглядят великолепно»

«Мне только что исполнилось 32 года. Седина появилась у меня в 11 лет»

«Я так долго ее закрашивала, что когда перестала, то увидела, какой классный серебристо-белый цвет они имеют от природы».

«Волосы моей мамы поражают меня. Она такая красивая!»

«Седые локоны тоже выглядят потрясающе. Моя седина наконец-то отрастает»

«Мне пришлось немного подстричься, но с этого момента цвет моих волос и кудри будут естественными».

«Мне 49 лет. Я наконец-то научилась любить свои седые вьющиеся волосы после многих лет выпрямления и сушки феном»

«В седине есть что-то, что заставляет меня испытывать чувство гордости. Как будто мне наплевать на то, что кто-то думает, ведь я знаю, что это красиво»

«После долгих лет выпрямления и окрашивания я решила постричься и принять кудри и седину»