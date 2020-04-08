20 женщин, которые круто изменились благодаря одному эксперименту с волосами

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Многие женщины начинают менять жизнь с похода к парикмахеру. Отрастить, подрезать, перекрасить, выпрямить или завить — а иногда все по очереди за 1 месяц. Потому что девушки знают: благодаря правильной прическе самооценка подскакивает мгновенно, а уверенному в себе человеку любое дело по плечу.

Мы в AdMe.ru с уважением наблюдаем за преображениями дам, которые решили меняться уже сейчас.

1. «После похода к плохому стилисту была потрясена, но теперь абсолютно довольна своей новой стрижкой»

2. Здоровее, кудрявее, розовее

3. «Моя самооценка взлетела до небес»

4. Кудри в 13 и 38

5. «3-летнее путешествие от ненависти к собственным волосам и ежедневного выпрямления до наслаждения кудрявым великолепием»

6. «Разница в 8 недель. Наконец-то красный цвет, о котором я давно мечтала!»

7. «В конце концов решилась на большие перемены»

8. «Должна была поделиться своим преображением, потому что все еще не до конца верю в него»

9. «За неделю до того, как начала пользоваться „кудрявым методом“, и спустя год его применения. Плюс подстриглась»

10. «Теперь чувствую себя на миллион долларов»

11. «Верьте в прогресс, а не в обесцвечивание»

12. Перемены за год

13. «Я натуральная блондинка. Никогда раньше не красила волосы полностью, но после недавнего расставания не могла иначе»

14. «Наконец у меня стрижка пикси, и она мне очень нравится, потому что помогает чувствовать себя увереннее»

15. «Моя личная победа, связанная с волосами: научилась сохранять их здоровыми и красивыми, несмотря на эксперименты»

16. «Срезала 18 см сухих, секущихся кончиков. Получилось лучше, чем я ожидала»

17. «Решилась на смелый шаг. Отрезала большую часть волос, окрашенных в старый цвет, и поменяла средства для ухода»

18. «Перестала выпрямлять волосы утюжком»

19. «Так рада, что избавилась от лишней длины»

20. «Спустя полгода после большой перемены. Ужасно боялась отрезать волосы, потому что не знала, останутся ли они кудрявыми, но теперь всем довольна»

Как выглядят волосы вашей мечты?