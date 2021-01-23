20+ вещей и ситуаций, которые выведут из себя даже людей с безграничным терпением

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Аккуратность и перфекционизм — это, конечно, здорово, но не всегда все получается идеально. Случайность и невнимательность часто становятся причинами бытовых конфузов. Никто не застрахован от курьезов, и в любой момент можно нечаянно сломать ручку машины, положить ножницы не туда, порвать сапог, разбросать вещи в ванной и многое другое.

Мы в AdMe.ru любим порядок и чистоту, но понимаем, что промахи в быту случаются у всех. В этой подборке вы увидите вещи, которые раздражают пользователей сети.

Интересно, чем не угодила ячейка для ножниц?

Неужели они не могут израсходовать один рулон?

«Я как раз хотел грецкий орех съесть»

«Вот как сегодня доставили мою посылку»

«Иногда я ненавижу свою семью»

«Обведенная вещь — моя. Все остальное — моей сестры»

«Моя сестра использовала это как предлог, чтобы не менять рулон»

«Я думал, что это серебряная оберточная бумага»

Неудача или небрежное отношение к автомобилю?

Некоторые люди разрезают торт именно так

Как можно было сделать такое с телефонным шнуром?

Худшее, что могло случиться с ножом

«Папа действительно очень хотел эту сырную пасту»

Подушка, которая разорвалась в сушилке

«Чехол для моего iPad»

Один пикап занял 4 парковочных места

Когда доставщик пиццы решил везти ее вертикально

Когда купил пазл, а там нет части деталей

«Как моя мама принимает таблетки»

Когда кто-то в доме оставляет пустую коробку в холодильнике

Болоньезе был таким густым, что спагетти под ним остались нетронутыми

«Мои дети пытаются вывести меня из себя»