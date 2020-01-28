20+ убойных иллюзий, которые собьют с толку кого угодно

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Благодаря смартфонам мы можем делать сотни фотографий каждый день. И бывает так, что, разбирая сделанные снимки, находишь настоящие шедевры, получившиеся абсолютно случайно. Но иногда попадаются и кадры, которые становятся сущим испытанием для глаз, мозга и нашей фантазии.

В эту подборку AdMe.ru попали фото, которые могут кого угодно заставить сомневаться в собственном зрении.

«Мама, пожалуйста, храни гречку так, чтобы я не кидала ее в кружку вместо кофе»

Тот случай, когда от мятежных мыслей голова реально дымится

«Приятного аппетита!» — крикнули девушки из желтого бассейна

Просто парень в толстовке

Страж с мечом «охраняет» Иркутск

Девушка, вы, кажется, забыли надеть... А нет, ничего, все в порядке

Эти хлебные палочки, под которые замаскировалась монтажная пена, лучше не есть

Неудачная попытка кота клонировать себя?

«Мне пришлось помешать жене выпить этот запретный апельсиновый сок»

Кажется, у парня в тренажерке было слишком много дней спины

Коточервяк

Какая оригинальная татуировка на ноге. Хотя погодите...

Ничего особенного, просто нога-путешественница едет в метро

В метро вообще много всего можно увидеть, например женщину-кошку

Стоя на вершине мира

Эти кошки настолько огромные, что могут легко дотянуться до люстры

Самый высокий в мире трамвай

Оказывается, немецкий дог — не только одна из самых гигантских собак, но и одна из самых длинных

Это булочки в форме сердца

Отличный маникюр, папаша!

Был сильный снегопад, и теперь собака кажется просто огромной

Вот он, обладатель самых длинных ног

«Моя кошка, сидящая на спинке стула, делает вид, будто на ней кожаная куртка»

Какое фото из нашей подборки почти убедило вас записаться к окулисту? Может, и у вас найдутся подобные снимки в личных архивах?