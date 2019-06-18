20 твитов от тех, кто знает о жизни чуть больше, чем остальные
Твиттер дал возможность людям высказывать свои мысли, и порой среди бесконечного потока информации проскальзывают истинные жемчужины. Только там могли родиться такие шедевры, как заметки о том, что происходит с человеком после отключения горячей воды, или как же все-таки не правы «Иванушки интернэшнл». Все эти твиты вы найдете в нашей статье.
AdMe.ru горит желанием познакомить вас с лучшими высказываниями обычных людей, которые просто поняли немного больше, чем другие.
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А какой твит показался вам наиболее жизненным?
Фото на превью bergnast / twitter