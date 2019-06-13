20+ твитов от тех, кто способен посмеяться над собственными трудностями

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Международное сообщество по изучению юмора (очень серьезная организация, между прочим) на основе своих исследований утверждает, что смех снижает стресс и способствует установлению близких отношений между людьми. Так что можете не только зарядиться от этой статьи хорошим настроением, но и показать ее людям, с которыми не прочь подружиться.