20+ твитов от тех, кто способен посмеяться над собственными трудностями
Международное сообщество по изучению юмора (очень серьезная организация, между прочим) на основе своих исследований утверждает, что смех снижает стресс и способствует установлению близких отношений между людьми. Так что можете не только зарядиться от этой статьи хорошим настроением, но и показать ее людям, с которыми не прочь подружиться.
AdMe.ru постоянно стремится увеличить количество смеха в мире, поэтому вот вам новая порция твитов от тех, кто относится к своим проблемам с юмором.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Каким твитом вы поделились бы с другом, чтобы он тоже посмеялся?