20+ твитов от людей, которые ухватили самую суть отношений и брака
Быть в отношениях или браке — задача не из легких. И бывалые пары сойдутся во мнении: без юмора тут никак. Герои нашей статьи, кажется, знают о крепких отношениях все и тщательно сдабривают совместные дни хорошей порцией шуток и прибауток.
AdMe.ru любит остроумных людей и пары, у которых нет ни одного шанса соскучиться в компании друг друга.
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В каких твитах вы узнали себя и своего партнера?
Фото на превью blossomjuly / twitter