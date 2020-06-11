20+ твитов от людей, которые ухватили самую суть отношений и брака

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Быть в отношениях или браке — задача не из легких. И бывалые пары сойдутся во мнении: без юмора тут никак. Герои нашей статьи, кажется, знают о крепких отношениях все и тщательно сдабривают совместные дни хорошей порцией шуток и прибауток.