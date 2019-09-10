20 твитов от людей, которые смогли раскусить эту чертову взрослую жизнь
Хотя нам иногда и кажется, что мы все те же мальчики и девочки, но осознание того, что средний возраст — это про нас, сваливается на голову и отрезает все пути назад. Посуда по акции, пакеты с пакетиками и мазь от ревматизма... А если серьезно, то посмотрите нашу подборку остроумных твитов от тех, кто понял что-то интересное о взрослении. Некоторые твиты могут показаться очень даже философскими.
AdMe.ru напоминает о том, что если и у вас завалялась в копилке парочка подобных высказываний, то мы с удовольствием почитаем их в комментариях.
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Бонус: взрослая жизнь непредсказуема
Фото на превью treschenko24 / twitter