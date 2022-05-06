20+ тату, при взгляде на которые даже ваша бабушка скажет: «Ну это совсем другое дело»

Как бы вы ни относились к татуировкам, стоит признать, что есть среди них настоящие произведения искусства. Порой встречаются и очень нежные рисунки, которым точно не занимать милоты. А бывают тату, наполненные таким глубоким смыслом, что при взгляде на них на глаза наворачиваются слезы.

AdMe.ru рассмотрел разнообразные татуировки пользователей сети и понял, что такие изображения были бы по душе даже ярым противникам рисунков на теле.

Минималистичный портрет родителей с их подписями

«У меня родимое пятно, и вокруг него я вытатуировала подсолнух»

Мотылек и бабочка в одной татуировке? Звучит заманчиво

«Я всегда ненавидел свое родимое пятно, поэтому решил нарисовать вокруг него какое-нибудь произведение искусства»

«Мне исполнилось 60 лет, и мой подарок себе — татуировка. Скоро 10 лет с того момента, как я вдова, и знакомство с группой BTS и их песней „Life Goes On“ перевернуло мою жизнь. Жизнь действительно продолжается»

«Жизнь продолжается».

Часто мы думаем, что у соседа трава зеленее, а ведь можно выращивать свою собственную

«Минималистичная татуировка, о которой я мечтала больше 5 лет»

«Мы с моим женихом сделали такие татуировки»

Классное тату для любителей загородного отдыха

Такие коты на луне наталкивают на теплые мысли о детстве и жизнеутверждающих сказках

«Первая татуировка в 38 лет»

Лапша на тату так детально прорисована, что ее аж хочется попробовать

Супермилый динозавр

«Мой брат и я»

Главный герой фильма «Кролик Питер» для любителей семейного кинопросмотра

Простая и милая цветная татуировка на ухе

Милее панды может быть только кувыркающаяся панда

Боже мой, это так мило! © americanrecluse / Reddit

«Первая татуировка! Я глухая на одно ухо и хотела эту татуировку много лет»

«Неисправно».

«Я брала свою панду по имени Приятель во все свои поездки. И сделала с ним татуировку»

«Мы с женой кое-что сделали»

«Я сказал жене, что мы сделаем парные татуировки, если придумаем что-то кроме наших имен или даты годовщины».

Кот-ковбой, который легко умилит любого своим лассо из клубка

Одна из лучших идей татуировки, которые я когда-либо видел. © Mr-Simjee / Reddit

Мышь среди лаванды вызывает приступ мимимишности

«Мой устрашающий пес»

Каждый кошатник хотя бы разок видел, как его любимец превращается в буханку