20+ тату, при взгляде на которые даже ваша бабушка скажет: «Ну это совсем другое дело»
Как бы вы ни относились к татуировкам, стоит признать, что есть среди них настоящие произведения искусства. Порой встречаются и очень нежные рисунки, которым точно не занимать милоты. А бывают тату, наполненные таким глубоким смыслом, что при взгляде на них на глаза наворачиваются слезы.
AdMe.ru рассмотрел разнообразные татуировки пользователей сети и понял, что такие изображения были бы по душе даже ярым противникам рисунков на теле.
Минималистичный портрет родителей с их подписями
«У меня родимое пятно, и вокруг него я вытатуировала подсолнух»
Мотылек и бабочка в одной татуировке? Звучит заманчиво
«Я всегда ненавидел свое родимое пятно, поэтому решил нарисовать вокруг него какое-нибудь произведение искусства»
«Мне исполнилось 60 лет, и мой подарок себе — татуировка. Скоро 10 лет с того момента, как я вдова, и знакомство с группой BTS и их песней „Life Goes On“ перевернуло мою жизнь. Жизнь действительно продолжается»
«Жизнь продолжается».
Часто мы думаем, что у соседа трава зеленее, а ведь можно выращивать свою собственную
«Минималистичная татуировка, о которой я мечтала больше 5 лет»
«Мы с моим женихом сделали такие татуировки»
Классное тату для любителей загородного отдыха
Такие коты на луне наталкивают на теплые мысли о детстве и жизнеутверждающих сказках
«Первая татуировка в 38 лет»
Лапша на тату так детально прорисована, что ее аж хочется попробовать
Супермилый динозавр
«Мой брат и я»
Главный герой фильма «Кролик Питер» для любителей семейного кинопросмотра
Простая и милая цветная татуировка на ухе
Милее панды может быть только кувыркающаяся панда
- Боже мой, это так мило! © americanrecluse / Reddit
«Первая татуировка! Я глухая на одно ухо и хотела эту татуировку много лет»
«Неисправно».
«Я брала свою панду по имени Приятель во все свои поездки. И сделала с ним татуировку»
«Мы с женой кое-что сделали»
«Я сказал жене, что мы сделаем парные татуировки, если придумаем что-то кроме наших имен или даты годовщины».
Кот-ковбой, который легко умилит любого своим лассо из клубка
- Одна из лучших идей татуировки, которые я когда-либо видел. © Mr-Simjee / Reddit
Мышь среди лаванды вызывает приступ мимимишности
«Мой устрашающий пес»
Каждый кошатник хотя бы разок видел, как его любимец превращается в буханку
Если бы вы захотели набить себе супермилую татуировку, то что бы это было?
Фото на превью Marissao1397 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ тату, при взгляде на которые даже ваша бабушка скажет: «Ну это совсем другое дело»
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