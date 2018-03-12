20 табличек и объявлений, которые такие же сумасшедшие, как наша жизнь

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Люди, которые заходят в бассейн в коньках, агрессивные деревья и звание «пингвина месяца» — все это существует на самом деле. Объявления на стенах и улицах — это особый мир, который в концентрированном виде показывает, какая непредсказуемая, смешная и офигительная у нас жизнь.

AdMe.ru собрал очередную порцию надписей и объявлений, которые можно запросто если не сделать собственным жизненным девизом, то на аватарку утащить точно. А в конце вас ждет бонус — табличка, которая могла бы «сниматься» в фильме про зомби-апокалипсис.

Когда тебя все задолбало

А дерево вообще в бешенстве

«Табличка предупреждает о животных, болеющих бешенством: „Бешенство! Опасный район“».

Началось?

Национальный аквариум Новой Зеландии каждый месяц выбирает «хорошего» и «плохого» пингвина

«Непослушный пингвин: Тимми. Украл рыбу, толкал других пингвинов. Хороший пингвин: Бетти. Отличный пловец, терпеливо ждет рыбу».

А какой вид тьмы имеется в виду — тьма-тьмущая или тьма египетская?

Минутка буддизма

Ресторан, наводящий ужас

«Ресторан Swig and Swine. Наводим ужас на вегетарианцев с 2013 года».

Незнание закона не освобождает от ответственности

А люди — это просто большие кошки, которые вынуждены ходить на работу

«Табличка в кафе, куда впускают кошек: „Кошки — это просто маленькие люди в шубах“».

Хотел бы я быть таким же

Ох, а что будет, если уже прочитал?

«Частный знак. Не читать».

Доходчивое предупреждение для грабителей

«Внутри нет ничего, за что стоило бы умереть».

Если вдруг сломалось чувство собственной важности

Новые правила рыбалки

Поставлю такую себе на стол на работе

И тут я завис

Постойте, что?

Все для клиента

А на картинке случайно не они?

Кажется, я видел еще не все

Мимо реальная доска

Все, что нужно знать о несбывшихся надеждах

И на этом спасибо

Бонус: табличка, которая могла бы «сниматься» в фильме про зомби-апокалипсис

А вы повесили бы какое-нибудь из этих объявлений на стену дома или на работе?