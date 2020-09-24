20+ неожиданностей, с которыми люди столкнулись там, где и не предполагали
Мы все привыкли к более-менее размеренному образу жизни и за ежедневной рутиной порой не замечаем маленьких сюрпризов, которыми жизнь щедро делится с нами каждый день, будь то необычный цветок или чипсина в форме сердечка, а то и дом, который хотел казаться выше. Главное — уметь подмечать такие необычности, ведь они действительно поднимают настроение и доказывают, что мир еще способен удивлять.
Мы в AdMe.ru обожаем такие подборки и надеемся, что вы добавите в комментариях что-то от себя.
«Вот что будет, если второе яйцо упадет прямо в желток первого»
«Меня застали врасплох, когда я увидел свой ковер в игре Warzone»
«Из-за неверно указанного адреса мой набор по выращиванию грибов пришел на 2 месяца позже в таком виде»
«Я нашел альтернативный мир в бутылке, лежащей в лесу»
Однажды в Сан-Франциско
Это гигантское мороженое было куплено в Польше
«Моя 87-летняя бабушка нарисовала это на двери своего сарая»
Это засохшее растение похоже на метлу
Идеальный зубчик чеснока
«Эта узорная „скатерть“ из снега случайно образовалась в нашем саду»
«Сегодня видел старый холодильник Hotpoint 1948 года, который до сих пор полностью исправен»
Расколотые небеса. День впереди, закат позади
«Сегодня покупатель использовал купон на Crisco 37-летней давности»
«Это тибетское вишневое дерево в нашем местном парке выглядит так, будто оно сделано из меди»
«На машине, которую я купил несколько дней назад, все еще стоят шины Sears 1984 года выпуска»
«Мой кухонный таймер был оставлен на духовке и превратился в трехмерную модель с картины Сальвадора Дали»
Книжное искусство
«Вот такой сюрприз ждал меня сегодня в упаковке чипсов»
«Гортензия у меня на заднем дворе пробует новый цвет»
«У моего маргарина было две крышки»
«Эта вилка была запечатана в упаковку»
Этот дом явно очень хотел вид на залив
«Я в шоке! Оказывается, один из моих зубов мудрости перевернут»
А вы любите находить что-то новенькое?
Фото на превью paramedic999 / reddit