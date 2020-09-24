20+ неожиданностей, с которыми люди столкнулись там, где и не предполагали

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Мы все привыкли к более-менее размеренному образу жизни и за ежедневной рутиной порой не замечаем маленьких сюрпризов, которыми жизнь щедро делится с нами каждый день, будь то необычный цветок или чипсина в форме сердечка, а то и дом, который хотел казаться выше. Главное — уметь подмечать такие необычности, ведь они действительно поднимают настроение и доказывают, что мир еще способен удивлять.

Мы в AdMe.ru обожаем такие подборки и надеемся, что вы добавите в комментариях что-то от себя.

«Вот что будет, если второе яйцо упадет прямо в желток первого»

«Меня застали врасплох, когда я увидел свой ковер в игре Warzone»

«Из-за неверно указанного адреса мой набор по выращиванию грибов пришел на 2 месяца позже в таком виде»

«Я нашел альтернативный мир в бутылке, лежащей в лесу»

Однажды в Сан-Франциско

Это гигантское мороженое было куплено в Польше

«Моя 87-летняя бабушка нарисовала это на двери своего сарая»

Это засохшее растение похоже на метлу

Идеальный зубчик чеснока

«Эта узорная „скатерть“ из снега случайно образовалась в нашем саду»

«Сегодня видел старый холодильник Hotpoint 1948 года, который до сих пор полностью исправен»

Расколотые небеса. День впереди, закат позади

«Сегодня покупатель использовал купон на Crisco 37-летней давности»

«Это тибетское вишневое дерево в нашем местном парке выглядит так, будто оно сделано из меди»

«На машине, которую я купил несколько дней назад, все еще стоят шины Sears 1984 года выпуска»

«Мой кухонный таймер был оставлен на духовке и превратился в трехмерную модель с картины Сальвадора Дали»

Книжное искусство

«Вот такой сюрприз ждал меня сегодня в упаковке чипсов»

«Гортензия у меня на заднем дворе пробует новый цвет»

«У моего маргарина было две крышки»

«Эта вилка была запечатана в упаковку»

Этот дом явно очень хотел вид на залив

«Я в шоке! Оказывается, один из моих зубов мудрости перевернут»