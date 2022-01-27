20+ свидетельств того, что по части неожиданных сюрпризов природа настоящий профи

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Невозможно себе вообразить, насколько огромен и неповторим окружающий мир. Не хватит и целой жизни, чтобы заглянуть во все его уголки. И лучшее, что можно в данном случае сделать, — это взять себе за правило каждый день подмечать интересности, которые происходят у нас прямо под носом.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что в поисках свежих впечатлений достаточно выйти из дома — и встреча с обыкновенными чудесами обеспечена.

«Сегодня мне повезло! Я встретил одну из самых неуловимых и огромных бабочек на Земле»

Мало того, что она огромная, ее способность к маскировке просто невероятна. Размером она почти с ладонь человека! © jarusai / Reddit

«Нашла эту маленькую змею на заднем дворе»

«Я фешен-фотограф и работаю с людьми, но эта малышка знала свои ракурсы не хуже любой модели. Она позировала мне целых 5 минут».

«Заглянувшая в гости сипуха привела нас в полный восторг»

«Ребята, у вас есть мыши, с которыми вам нужно разобраться?» © SpaceLemur34 / Reddit

«Нашел это „шокированное“ дерево на озере»

«Удар молнии в моем районе. Я был поражен тем, насколько симметрично она расколола дерево»

Я точь-в-точь как это дерево, с утра чувствую себя совершенно разбитым. © Strive— / Reddit

Никогда не знаешь, что найдешь в ракушке на пляже. Малыша благополучно вернули в родной океан

Должно быть, он был в восторге, что ему подарили шанс попутешествовать. © eternallyTired_Done / Reddit

«Вот это да, папоротники на этом мосту растут вверх тормашками! Любопытно посмотреть, что у них получится в итоге»

Для жизни ему будет достаточно сточных вод, в почве он особо не нуждается. © Rat-Sandwich / Reddit

Корова из Коста-Рики не робкого десятка

Облачный кот обращается к небу

«Друг нашел для меня это перышко колибри»

«Кажется, на работу я сегодня не поеду»

Ты не выглядишь грустной! © naknekchip / Reddit

«Нашел бутылку на обочине дороги. Она была полна крошечных папоротников»

Океан создал новый дизайн для бутылочной крышки

«Бабочки сели на мой ботинок и не хотят улетать»

Подсолнух захватывает новые жизненные пространства

«Это Франсин. Она облюбовала местечко над нашей сетчатой ​​дверью и сейчас находится в спячке»

Хотел бы я спать так же хорошо, как Франсин, и быть таким же милым. © McNasty2571 / Reddit

«В нашем дворе растут очень старые дубы, и у одного из них невероятно большие листья»

Похоже, дерево прибрало к ветвям чьи-то ключи

Посмотрите на это растение под названием «слоновье ухо» из Луизианы. С ним и зонтик не нужен

«Сфотографировал белку с пончиком возле полицейского участка»

Принесите этой белке кофе. © YOLOswagBRO69 / Reddit

«Я наткнулся на клопа с человеческим лицом. На самом деле больше похоже на племенную маску»

Табличка с адресом дома в Виннипеге почти полностью «съедена» двумя деревьями

На данном фото нет растений

На этой картинке 4 разных богомола и 1 листотел.

«Нереально маленькая косточка в моем авокадо»