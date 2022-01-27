20+ свидетельств того, что по части неожиданных сюрпризов природа настоящий профи
Невозможно себе вообразить, насколько огромен и неповторим окружающий мир. Не хватит и целой жизни, чтобы заглянуть во все его уголки. И лучшее, что можно в данном случае сделать, — это взять себе за правило каждый день подмечать интересности, которые происходят у нас прямо под носом.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что в поисках свежих впечатлений достаточно выйти из дома — и встреча с обыкновенными чудесами обеспечена.
«Сегодня мне повезло! Я встретил одну из самых неуловимых и огромных бабочек на Земле»
- Мало того, что она огромная, ее способность к маскировке просто невероятна. Размером она почти с ладонь человека! © jarusai / Reddit
«Нашла эту маленькую змею на заднем дворе»
«Я фешен-фотограф и работаю с людьми, но эта малышка знала свои ракурсы не хуже любой модели. Она позировала мне целых 5 минут».
«Заглянувшая в гости сипуха привела нас в полный восторг»
- «Ребята, у вас есть мыши, с которыми вам нужно разобраться?» © SpaceLemur34 / Reddit
«Нашел это „шокированное“ дерево на озере»
«Удар молнии в моем районе. Я был поражен тем, насколько симметрично она расколола дерево»
- Я точь-в-точь как это дерево, с утра чувствую себя совершенно разбитым. © Strive— / Reddit
Никогда не знаешь, что найдешь в ракушке на пляже. Малыша благополучно вернули в родной океан
- Должно быть, он был в восторге, что ему подарили шанс попутешествовать. © eternallyTired_Done / Reddit
«Вот это да, папоротники на этом мосту растут вверх тормашками! Любопытно посмотреть, что у них получится в итоге»
- Для жизни ему будет достаточно сточных вод, в почве он особо не нуждается. © Rat-Sandwich / Reddit
Корова из Коста-Рики не робкого десятка
Облачный кот обращается к небу
«Друг нашел для меня это перышко колибри»
«Кажется, на работу я сегодня не поеду»
- Ты не выглядишь грустной! © naknekchip / Reddit
Океан создал новый дизайн для бутылочной крышки
«Бабочки сели на мой ботинок и не хотят улетать»
- Думаю, сегодня придется идти босиком. © Fluffy-Fill7068 / Reddit
Подсолнух захватывает новые жизненные пространства
«Это Франсин. Она облюбовала местечко над нашей сетчатой дверью и сейчас находится в спячке»
- Хотел бы я спать так же хорошо, как Франсин, и быть таким же милым. © McNasty2571 / Reddit
«В нашем дворе растут очень старые дубы, и у одного из них невероятно большие листья»
Похоже, дерево прибрало к ветвям чьи-то ключи
Дерево-песочница в парке развлечений «Буш Гарденс Тампа»
- Дерево взрывает свои созревшие плоды, чтобы распространять семена. © Kataphractoi_ / Reddit
Посмотрите на это растение под названием «слоновье ухо» из Луизианы. С ним и зонтик не нужен
«Сфотографировал белку с пончиком возле полицейского участка»
- Принесите этой белке кофе. © YOLOswagBRO69 / Reddit
«Я наткнулся на клопа с человеческим лицом. На самом деле больше похоже на племенную маску»
Табличка с адресом дома в Виннипеге почти полностью «съедена» двумя деревьями
На данном фото нет растений
«Нереально маленькая косточка в моем авокадо»
Какая фотография из нашей подборки подняла вам настроение? А сможете ли поделиться своими неожиданными находками?
Фото на превью kinoko_noyama / Redit
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