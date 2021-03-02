20+ ситуаций, которыми можно иллюстрировать пособие «Как вывести девушку из себя»

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Бытовые мелочи подчас весьма сильно раздражают. Иногда даже сломанный ноготь или особо приставучая этикетка могут стать последней каплей, из-за которой злость на весь мир выплеснется через край. В таких ситуациях лучше не сердиться, а срочно фоткать, чтобы потом смеяться вместе со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru искренне порадовались за 20+ героев нашей подборки, которые в типично раздражающей ситуации сумели не рассердиться, а повеселиться.

«Терпеть не могу эти дурацкие капли на одежде и полу, поэтому придумала вот такой лайфхак для умывания: я надеваю спортивные напульсники, и все остальное остается сухим»

Сразу видно, твит от мужчины: какой еще барбершоп?

«Посветила фонариком сквозь новенький солнцезащитный крем, чтобы узнать, сколько его на самом деле в упаковке»

«Чихнула, когда наносила тушь»

Для тех, кто придумал такие наклейки, в аду есть особый котел

«Сейчас женщины уже: „Просто будь“»

«Сломала 3 ногтя за 2 дня»

«6-летняя дочь просыпала блестящую пудру моей жены на ее вещи»

Интересно, почему так

«Когда ловишь свое отражение в зеркале для макияжа»

Все мы в душе немножечко принцессы

Судя по всему, разговор важный

И без синяков под глазами, пожалуйста

Кто же не любит собственноручно выращенные помидоры

На самом деле там мемы, которые сами над собой не посмеются

«Вот так моя жена борется с мигренью»

«Делаю так в общественных местах. Мама научила»

«Почему это все время происходит со мной?»

Зато теперь жизнь ярче

И так каждый раз, какой бы стойкой ни была помада

Для такой ванной нужны совсем другие хитрости

Кто все эти люди из первой категории?

Когда попался понимающий кассир

«Модель Тейлор Хилл взяла и осуществила мечту многих девчонок»