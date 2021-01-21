20+ диких историй о первых свиданиях, которым суждено было стать последними

Свидания после переписки в интернете и на дейтинг-сервисах — та еще лотерея, ведь никогда не знаешь, что за человек скрывается за лаконичным профилем и красочной аватаркой. Но порой даже знакомства через общих друзей, свах или же общение после мимолетной встречи на улице могут обернуться грандиозной катастрофой. Как иначе назовешь рандеву, которое закончилось примеркой парика, разговорами о цистите или покупкой пилы?

Мы в AdMe.ru хоть и сочувствуем героям нашей подборки, но все же не можем сдержать улыбку, читая истории о свиданиях, на которых все пошло наперекосяк.

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