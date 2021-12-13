20 рукодельников, которые в пух и прах разнесли стереотип о том, что вышивка — это хобби для пенсионеров

Вышивка — это не просто хобби. Это настоящий вид искусства. Некоторым мастерам и мастерицам удается достичь такого совершенства в своей работе, что их шедевры достойны стать экспонатами музея. Украсить обувь, замаскировать дырку в одежде, вышить портрет по фотографии — кажется, для этих людей нет ничего не возможного.

Мы в AdMe.ru просто ахнули, когда увидели, на что способны любители посидеть за пяльцами. Иногда нам даже было сложно поверить, что все эти живописные картины были изготовлены из обычных ниток.

«Думаю, именно так я буду выглядеть на Рождество»

«Второй вышитый мной портрет домашнего животного»

Сделано с любовью

«Наконец-то закончила эту вышивку. Работала над ней по 2–4 часа в день в течение 6 дней. Это был хороший способ скоротать время»

«Я вернула к жизни свое детство»

Ручная вышивка зимородка

«На это ушел месяц, но я успела сделать подарок брату на день рождения»

«Я только что потратила несколько часов на вышивку оленя, чтобы заделать крошечную дырочку в моем шарфе? Да»

«Пытаюсь сделать плесень и бактерии красивыми»

«Я отказалась от коричневого и серого в пользу ярких цветов»

5 дней и 100 французских узлов спустя

«Моя сестра выходит замуж. Надеюсь, ей понравится ее новая обувь»

«06.09.22. Миссис О’Коннелл».

«Единственное, что я могу приготовить»

«Моя самая большая работа на сегодняшний день — „Поцелуй“ Густава Климта»

«Выдра. Это была моя первая ручная вышивка, на нее ушло 60 часов работы. Я сделала ее 2 года назад и до сих пор люблю»

«Моя мама вышила эти скатерти и салфетки, которыми мы пользуемся в День благодарения. Прошло больше 30 лет, и они по-прежнему выглядят фантастически»

«Мои яблоки готовы. Так люблю эти яркие цвета!»

«Моя самая последняя картина — „Ты был моим подсолнухом...“»

Незаконченная работа. Тут 100 тысяч стежков

«Главный портрет моей бабушки»