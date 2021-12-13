20 рукодельников, которые в пух и прах разнесли стереотип о том, что вышивка — это хобби для пенсионеров
Вышивка — это не просто хобби. Это настоящий вид искусства. Некоторым мастерам и мастерицам удается достичь такого совершенства в своей работе, что их шедевры достойны стать экспонатами музея. Украсить обувь, замаскировать дырку в одежде, вышить портрет по фотографии — кажется, для этих людей нет ничего не возможного.
Мы в AdMe.ru просто ахнули, когда увидели, на что способны любители посидеть за пяльцами. Иногда нам даже было сложно поверить, что все эти живописные картины были изготовлены из обычных ниток.
«Думаю, именно так я буду выглядеть на Рождество»
«Второй вышитый мной портрет домашнего животного»
Сделано с любовью
«Наконец-то закончила эту вышивку. Работала над ней по 2–4 часа в день в течение 6 дней. Это был хороший способ скоротать время»
«Я вернула к жизни свое детство»
Ручная вышивка зимородка
«На это ушел месяц, но я успела сделать подарок брату на день рождения»
«Я только что потратила несколько часов на вышивку оленя, чтобы заделать крошечную дырочку в моем шарфе? Да»
«Пытаюсь сделать плесень и бактерии красивыми»
«Я отказалась от коричневого и серого в пользу ярких цветов»
5 дней и 100 французских узлов спустя
«Моя сестра выходит замуж. Надеюсь, ей понравится ее новая обувь»
«06.09.22. Миссис О’Коннелл».
«Единственное, что я могу приготовить»
«Моя самая большая работа на сегодняшний день — „Поцелуй“ Густава Климта»
«Выдра. Это была моя первая ручная вышивка, на нее ушло 60 часов работы. Я сделала ее 2 года назад и до сих пор люблю»
«Моя мама вышила эти скатерти и салфетки, которыми мы пользуемся в День благодарения. Прошло больше 30 лет, и они по-прежнему выглядят фантастически»
«Мои яблоки готовы. Так люблю эти яркие цвета!»
«Моя самая последняя картина — „Ты был моим подсолнухом...“»
Незаконченная работа. Тут 100 тысяч стежков
«Главный портрет моей бабушки»
Мы точно знаем, что среди наших читателей много талантливых людей. Похвастайтесь же своими работами.
Фото на превью nikitaschultz / Reddit
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