20+ родственников, с которыми вы не захотели бы жить даже во дворце

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У каждого из нас есть родственники, которых хлебом не корми — дай что-нибудь учудить. Одни готовят так, что посуду придется отмывать полдня, другие словно коллекционируют незаконченные рулоны туалетной бумаги. А некоторые совершенно случайно готовы уничтожить то, что вам ценно, например фигурки из только что собранного с сыном конструктора.

У героев этой подборки AdMe.ru благодаря выкрутасам домашних выработались стальные нервы. Поэтому вместо того, чтобы устроить скандал, они улыбнулись и взяли в руки фотоаппарат.

1. «Доченька приготовила макароны с сыром в микроволновке. Валяюсь со смеху»

2. «Сегодня я понял, что моя семья — сущие монстры»

3. «Только что закончил собирать конструктор со старшим сыном. Его младший брат тут же схватил часть набора, выбежал на улицу и уронил в канализацию»

4. «Трехлетний сынишка нашел кошелек, пока я готовил, и создал это „произведение искусства“»

5. «Попросил дочь помыть посуду и почистить подставку для ножей. Она отправила ее в посудомоечную машину»

6. «Брат поставил бумажные полотенца „на место“»

7. «Мои родственники никогда не закрывают двери комнат, окна, пищевые контейнеры. Печальной участи не избежал даже мусорный бак с автоматической крышкой»

8. «Меня не было дома 3 месяца. Вот как теща за это время отчистила мою сковородку»

9. «Так свекровь подает соус к макаронам»

10. «Каждый раз, когда я прихожу к бабушке, вижу это»

11. Окей, Google, как отречься от семьи?

12. «Вот так у нас принято есть бананы»

13. «Матушка внезапно взяла и отдала даром мой стол, не предупредив меня. Это случилось и с другими вещами, хотя мы не покупаем ничего взамен»

14. «Вообще-то, это серьезная проблема — каждый день видеть, как муж режет бутерброд»

15. «Только посмотрите, как моя жена ест буррито или шаверму»

16. «Жена любит покупать вещи впрок, пока они дешевые. Сейчас у нас более 30 бутылок заправки для салатов. Притом что она не любит салат»

17. «В дядюшкином доме ручек нет ни у одного из ящиков»

18. «Мои дядя и тетя нашли „отличное“ место для хранения репеллента»

19. «Вот как мой 9-летний сын складывает деньги в кошелек»

20. «Дочка открывает хлопья для завтрака именно так»

21. «Мама просто закрепила коврик клеем. Она думает, что это здорово»

22. «Попросил у мамы немного скотча и вот что получил»