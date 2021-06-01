20+ родственников, с которыми вы не захотели бы жить даже во дворце
У каждого из нас есть родственники, которых хлебом не корми — дай что-нибудь учудить. Одни готовят так, что посуду придется отмывать полдня, другие словно коллекционируют незаконченные рулоны туалетной бумаги. А некоторые совершенно случайно готовы уничтожить то, что вам ценно, например фигурки из только что собранного с сыном конструктора.
У героев этой подборки AdMe.ru благодаря выкрутасам домашних выработались стальные нервы. Поэтому вместо того, чтобы устроить скандал, они улыбнулись и взяли в руки фотоаппарат.
1. «Доченька приготовила макароны с сыром в микроволновке. Валяюсь со смеху»
2. «Сегодня я понял, что моя семья — сущие монстры»
3. «Только что закончил собирать конструктор со старшим сыном. Его младший брат тут же схватил часть набора, выбежал на улицу и уронил в канализацию»
4. «Трехлетний сынишка нашел кошелек, пока я готовил, и создал это „произведение искусства“»
5. «Попросил дочь помыть посуду и почистить подставку для ножей. Она отправила ее в посудомоечную машину»
6. «Брат поставил бумажные полотенца „на место“»
7. «Мои родственники никогда не закрывают двери комнат, окна, пищевые контейнеры. Печальной участи не избежал даже мусорный бак с автоматической крышкой»
8. «Меня не было дома 3 месяца. Вот как теща за это время отчистила мою сковородку»
9. «Так свекровь подает соус к макаронам»
10. «Каждый раз, когда я прихожу к бабушке, вижу это»
11. Окей, Google, как отречься от семьи?
12. «Вот так у нас принято есть бананы»
13. «Матушка внезапно взяла и отдала даром мой стол, не предупредив меня. Это случилось и с другими вещами, хотя мы не покупаем ничего взамен»
14. «Вообще-то, это серьезная проблема — каждый день видеть, как муж режет бутерброд»
15. «Только посмотрите, как моя жена ест буррито или шаверму»
16. «Жена любит покупать вещи впрок, пока они дешевые. Сейчас у нас более 30 бутылок заправки для салатов. Притом что она не любит салат»
17. «В дядюшкином доме ручек нет ни у одного из ящиков»
18. «Мои дядя и тетя нашли „отличное“ место для хранения репеллента»
19. «Вот как мой 9-летний сын складывает деньги в кошелек»
20. «Дочка открывает хлопья для завтрака именно так»
21. «Мама просто закрепила коврик клеем. Она думает, что это здорово»
22. «Попросил у мамы немного скотча и вот что получил»
Какая бытовая привычка родственников бесит вас до зубовного скрежета?
Фото на превью Unknown author / Imgur
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