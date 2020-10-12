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20+ раз, когда за ремонт взялись те, кому это должно быть запрещено законом

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Если вы считаете, что самым подходящим синонимом к слову «ремонт» является слово «геморрой», то вы в этом не одни. Да, переделка своего жилья всегда является чем-то воодушевляющим, но так бывает только на старте. А потом выясняется, что все далеко не так просто, как это показывают в «Школе ремонта» или «Квартирном вопросе». А если за дело берется еще и горе-специалист, то пиши пропало.

AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ шедевров ремонта, авторы которых, вероятно, успокаивали себя фразой «И так сойдет!».

Когда решили поменять дверь...

© VALAN / Pikabu

«Мой отец взялся ремонтировать ванную комнату и постелил на полу что? Правильно, ковер. Кошмар»

© SaraiHarada / Reddit

Не зря же говорят, что сначала нужно семь раз отмерить, а потом только отрезать

© Eric-Senpai / Reddit

Одна батарея на две комнаты? Получите, распишитесь

© popcio2015 / Reddit

Дверь, которая закрывает выключатель света. Вряд ли так было задумано

© mmmkay0510 / Reddit

Интересно получается: для туалета дверь предусмотрели, а для ванной нет

© kataruaguy / Reddit

Полет архитектурной мысли, который смертным не понять

© lilmonix375 / Reddit

Хорошо, что хоть не достроили

© lRooney / Pikabu

Классика жанра: кран, который слишком мал для конкретно взятой раковины

© PM_ME_A_GOOD_STEAK / Reddit

И ведь не поленились же — и ковер постелили, и плинтус установили

© fourskincheeze / Reddit

О многофункциональности этого места можно слагать легенды

© h3110one / Pikabu

Современные технологии: кирпичная кладка монтажной пеной

© severzone / Pikabu

Эту лестницу проектировал либо гений, либо безумец

© IsItKandar / Reddit

Н — надежность

© nagibator77 / Pikabu

Душ, который рассчитан на людей очень-очень низкого роста

© yeetermano1 / Reddit

Так и видим, как гости говорят с сарказмом: «Из вашего окна открывается просто прекрасный вид»

© Doji972 / Reddit

«Да, я совсем не против ломать свою машину каждый раз, когда въезжаю в гараж и выезжаю из него»

© Diroguito / Reddit

«В доме моего дяди ванная без двери. Более того, это первое, что вы видите, входя в дом»

© muurilin / Reddit

Установщики кондиционера решили сильно не заморачиваться

© Kozeryok / Pikabu

«Вы просто не представляете, сколько раз мы здесь поскальзывались»

© MeghanAzure / Reddit

Серия «Я у мамы инженер» получила достойное продолжение

© Prostoilogin / Pikabu

И как через это проходить? Ползком или в прыжке?

© a-random-pasta / Reddit

Боль, которая передается через фото

© Deathman / Pikabu

А случался ли в вашей жизни ремонт? С какими трудностями вам при этом пришлось столкнуться?

Фото на превью VALAN / Pikabu
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