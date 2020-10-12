20+ раз, когда за ремонт взялись те, кому это должно быть запрещено законом

Если вы считаете, что самым подходящим синонимом к слову «ремонт» является слово «геморрой», то вы в этом не одни. Да, переделка своего жилья всегда является чем-то воодушевляющим, но так бывает только на старте. А потом выясняется, что все далеко не так просто, как это показывают в «Школе ремонта» или «Квартирном вопросе». А если за дело берется еще и горе-специалист, то пиши пропало.

AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ шедевров ремонта, авторы которых, вероятно, успокаивали себя фразой «И так сойдет!».

Когда решили поменять дверь...

«Мой отец взялся ремонтировать ванную комнату и постелил на полу что? Правильно, ковер. Кошмар»

Не зря же говорят, что сначала нужно семь раз отмерить, а потом только отрезать

Одна батарея на две комнаты? Получите, распишитесь

Дверь, которая закрывает выключатель света. Вряд ли так было задумано

Интересно получается: для туалета дверь предусмотрели, а для ванной нет

Полет архитектурной мысли, который смертным не понять

Хорошо, что хоть не достроили

Классика жанра: кран, который слишком мал для конкретно взятой раковины

И ведь не поленились же — и ковер постелили, и плинтус установили

О многофункциональности этого места можно слагать легенды

Современные технологии: кирпичная кладка монтажной пеной

Эту лестницу проектировал либо гений, либо безумец

Н — надежность

Душ, который рассчитан на людей очень-очень низкого роста

Так и видим, как гости говорят с сарказмом: «Из вашего окна открывается просто прекрасный вид»

«Да, я совсем не против ломать свою машину каждый раз, когда въезжаю в гараж и выезжаю из него»

«В доме моего дяди ванная без двери. Более того, это первое, что вы видите, входя в дом»

Установщики кондиционера решили сильно не заморачиваться

«Вы просто не представляете, сколько раз мы здесь поскальзывались»

Серия «Я у мамы инженер» получила достойное продолжение

И как через это проходить? Ползком или в прыжке?

Боль, которая передается через фото