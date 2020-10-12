20+ раз, когда за ремонт взялись те, кому это должно быть запрещено законом
Если вы считаете, что самым подходящим синонимом к слову «ремонт» является слово «геморрой», то вы в этом не одни. Да, переделка своего жилья всегда является чем-то воодушевляющим, но так бывает только на старте. А потом выясняется, что все далеко не так просто, как это показывают в «Школе ремонта» или «Квартирном вопросе». А если за дело берется еще и горе-специалист, то пиши пропало.
AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ шедевров ремонта, авторы которых, вероятно, успокаивали себя фразой «И так сойдет!».
Когда решили поменять дверь...
«Мой отец взялся ремонтировать ванную комнату и постелил на полу что? Правильно, ковер. Кошмар»
Не зря же говорят, что сначала нужно семь раз отмерить, а потом только отрезать
Одна батарея на две комнаты? Получите, распишитесь
Дверь, которая закрывает выключатель света. Вряд ли так было задумано
Интересно получается: для туалета дверь предусмотрели, а для ванной нет
Полет архитектурной мысли, который смертным не понять
Хорошо, что хоть не достроили
Классика жанра: кран, который слишком мал для конкретно взятой раковины
И ведь не поленились же — и ковер постелили, и плинтус установили
О многофункциональности этого места можно слагать легенды
Современные технологии: кирпичная кладка монтажной пеной
Эту лестницу проектировал либо гений, либо безумец
Н — надежность
Душ, который рассчитан на людей очень-очень низкого роста
Так и видим, как гости говорят с сарказмом: «Из вашего окна открывается просто прекрасный вид»
«Да, я совсем не против ломать свою машину каждый раз, когда въезжаю в гараж и выезжаю из него»
«В доме моего дяди ванная без двери. Более того, это первое, что вы видите, входя в дом»
Установщики кондиционера решили сильно не заморачиваться
«Вы просто не представляете, сколько раз мы здесь поскальзывались»
Серия «Я у мамы инженер» получила достойное продолжение
И как через это проходить? Ползком или в прыжке?
Боль, которая передается через фото
А случался ли в вашей жизни ремонт? С какими трудностями вам при этом пришлось столкнуться?
Фото на превью VALAN / Pikabu