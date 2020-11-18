20+ растений и деревьев, которым удалось вырасти в самых неожиданных местах

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Как правило, растениям для полноценного роста требуется земля, вода и хотя бы немного свободного места. Но иногда они вынуждены подстраиваться под обстоятельства и находить путь к жизни, к примеру, в водосточном желобе, трещине на асфальте и даже в рукоятке лопаты.

Мы в AdMe.ru наткнулись на подобные фотографии и хотели бы продемонстрировать их вам. К слову, как нам показалось, одним из самых живучих растений оказался... обычный томат.

Эти помидоры выросли из трещины в бетоне

А эти помидоры выросли прямо из дерева

«Убирал сорняки в своем дворе и обнаружил морковь»

«Сегодня я нашел в своей машине этот маленький росток»

А под капотом этой машины выросла трава

«Этот кактус уже 4 года растет под металлической крышей у дома моих друзей»

В Гонконге есть дерево, которое растет на стене

Растение и мох, растущие на этой крыше, похожи на необитаемый остров

Этот гриб растет на стене здания в Бруклине

Это дерево растет сквозь столб с дорожным знаком

Грибы растут на высохшей травинке

Этот подсолнух растет из стены

А этот — из ливневой канализации

А из этой канализации выросла целая пальма

«На парковке у местной пиццерии растет арбуз»

Этот сорняк растет в ручке лопаты

«На нашей сушилке для посуды начало расти маленькое растение»

Это растение выросло в бочке с водой, где нет даже грамма почвы

Растения растут из обуви, повисшей на линии электропередач

Папоротник растет в старом заброшенном здании

Вот что выросло в водосточных желобах

Кактус растет на водопроводной трубе