AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ растений и деревьев, которым удалось вырасти в самых неожиданных местах

----
-

Как правило, растениям для полноценного роста требуется земля, вода и хотя бы немного свободного места. Но иногда они вынуждены подстраиваться под обстоятельства и находить путь к жизни, к примеру, в водосточном желобе, трещине на асфальте и даже в рукоятке лопаты.

Мы в AdMe.ru наткнулись на подобные фотографии и хотели бы продемонстрировать их вам. К слову, как нам показалось, одним из самых живучих растений оказался... обычный томат.

Эти помидоры выросли из трещины в бетоне

© qp800 / reddit, © i-like-tacos-and-gin / reddit

А эти помидоры выросли прямо из дерева

© kamrul7001 / reddit

«Убирал сорняки в своем дворе и обнаружил морковь»

© MeccIt / reddit

«Сегодня я нашел в своей машине этот маленький росток»

© numb3r1Sp0rts_fan / reddit

А под капотом этой машины выросла трава

© primatemechanix / reddit

«Этот кактус уже 4 года растет под металлической крышей у дома моих друзей»

© toomuchreligion / reddit

В Гонконге есть дерево, которое растет на стене

© jargonaut / reddit

Растение и мох, растущие на этой крыше, похожи на необитаемый остров

© RedOcelot86 / reddit

Этот гриб растет на стене здания в Бруклине

© palebeachbabe / reddit

Это дерево растет сквозь столб с дорожным знаком

© dyke_face / reddit

Грибы растут на высохшей травинке

© i_am_harry / reddit

Этот подсолнух растет из стены

© joscelline / reddit

А этот — из ливневой канализации

© klmcglothlin88 / reddit

А из этой канализации выросла целая пальма

© CallMeAnimal69 / reddit

«На парковке у местной пиццерии растет арбуз»

© ineedmoresnacks / reddit

Этот сорняк растет в ручке лопаты

© DecentLeftovers / reddit

«На нашей сушилке для посуды начало расти маленькое растение»

© omgCHEESE / reddit

Это растение выросло в бочке с водой, где нет даже грамма почвы

© greg_tier7 / reddit

Растения растут из обуви, повисшей на линии электропередач

© Coffee-Spoons / reddit

Папоротник растет в старом заброшенном здании

© woyto / reddit

Вот что выросло в водосточных желобах

© BeanieFunnyGuy / reddit, © oldermoose / reddit

Кактус растет на водопроводной трубе

© Blxckbee / reddit

А вам попадались на глаза растения, которые сумели вырасти в самых, казалось бы, неподходящих местах?

Фото на превью i-like-tacos-and-gin / reddit, numb3r1Sp0rts_fan / reddit
----
-