20+ растений и деревьев, которым удалось вырасти в самых неожиданных местах
Как правило, растениям для полноценного роста требуется земля, вода и хотя бы немного свободного места. Но иногда они вынуждены подстраиваться под обстоятельства и находить путь к жизни, к примеру, в водосточном желобе, трещине на асфальте и даже в рукоятке лопаты.
Мы в AdMe.ru наткнулись на подобные фотографии и хотели бы продемонстрировать их вам. К слову, как нам показалось, одним из самых живучих растений оказался... обычный томат.
Эти помидоры выросли из трещины в бетоне
А эти помидоры выросли прямо из дерева
«Убирал сорняки в своем дворе и обнаружил морковь»
«Сегодня я нашел в своей машине этот маленький росток»
А под капотом этой машины выросла трава
«Этот кактус уже 4 года растет под металлической крышей у дома моих друзей»
В Гонконге есть дерево, которое растет на стене
Растение и мох, растущие на этой крыше, похожи на необитаемый остров
Этот гриб растет на стене здания в Бруклине
Это дерево растет сквозь столб с дорожным знаком
Грибы растут на высохшей травинке
Этот подсолнух растет из стены
А этот — из ливневой канализации
А из этой канализации выросла целая пальма
«На парковке у местной пиццерии растет арбуз»
Этот сорняк растет в ручке лопаты
«На нашей сушилке для посуды начало расти маленькое растение»
Это растение выросло в бочке с водой, где нет даже грамма почвы
Растения растут из обуви, повисшей на линии электропередач
Папоротник растет в старом заброшенном здании
Вот что выросло в водосточных желобах
Кактус растет на водопроводной трубе
А вам попадались на глаза растения, которые сумели вырасти в самых, казалось бы, неподходящих местах?
Фото на превью i-like-tacos-and-gin / reddit, numb3r1Sp0rts_fan / reddit