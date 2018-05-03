20 доказательств того, что изобретательность маркетологов не знает границ

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все давно знают о том, что изобретательности маркетологов нет предела. Их творчество никого не оставляет равнодушным, а в большинстве случаев еще и собирает вокруг себя толпы фанатов. Именно о таких примерах безграничной фантазии и пойдет речь в этой подборке.

Редакция AdMe.ru с радостью делится с вами этими шедеврами, стоящими на грани гениальности.

«Пить пиво на улице запрещено. Поэтому в магазине мне продали пиво в обертке с рекламой пива. Так, видимо, можно!»

Они знают, чего на самом деле ты хочешь, даже если это не так

Оригинальный способ обратить на себя внимание

Немного расизма от зубной пасты

«Хотелось бы, чтобы не было желтых и черных».

И таксист, и бизнесмен

Очень навязчивый промоутер

Компания, которой пользуется мой сосед

И ноты не нужны

К — конкуренция

Когда очень нужно обойти запрет на рекламу алкоголя

Китайский автомат по продаже автомобилей

Чипсы с особым ингредиентом

Поспорить тут трудно

Только для тех, кто знаком с самоиронией

«Устал быть жирным и уродливым? Будь просто уродливым! Фитнес 24 часа».

А цветы заменит салат

«Заказали 2 ящика пива. Привезли холодное. Каждая бутылка в отдельной термоупаковке»

Они знают, что действительно нужно мужчинам

Создатель этого чая, наверное, тот еще мизантроп

Аттракцион невиданной щедрости

Если лень готовить, всегда можно заказать на дом