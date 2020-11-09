20+ приличных вещей, которые бы так и прятались под толстым слоем грязи, если бы их не решили хорошенько отмыть

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Некоторые люди, подобно Монике из сериала «Друзья», обожают уборку, другие же тянут до последнего, прежде чем отмыть что-то грязное. Конечно, стратегия вторых не самая выигрышная, но они имеют возможность наблюдать за впечатляющими результатами до и после своих усилий.

Именно эти большие и маленькие победы над хаосом AdMe.ru решил показать в новой подборке.

1. Казалось бы, у этой заплесневелой сумки нет никакого шанса снова стать чистой

2. Ночная рубашка до и после стирки

3. Этот душ теперь не узнать

4. Металлическая щетка, средство для мытья посуды, немного свободного времени — и плетеный стул стал как новый

5. «Помыл пыльный вентилятор»

6. «1,5 стакана уксуса — и готово»

7. Стены тоже хотят быть чистыми

8. «Не могу позволить себе новые кеды, поэтому пришлось отмыть эти»

9. Уборка ванной комнаты

10. Разница между чистой и грязной обувью

11. Впечатляющий результат

12. «Потратил все свободное время на чистку автокресел»

13. «Убираю с 1988 года»

14. «Знаю, скоро мне снова нужно будет ее мыть»

15. Да, это одни и те же кроссовки

16. «Удовлетворен тем, как теперь выглядит дверка от моей духовки»

17. «Год не мыл плиту»

18. Новая жизнь винтажных подносов

19. «Отмыл половину теннисного корта»

20. «Последний раз мы убирали двор около 10 лет назад»

21. Результат, которым можно гордиться

22. Вот так выглядит старинное викторианское платье после стирки

23. «Захотел, чтобы сапоги моей девушки выглядели лучше. Результат превысил все ожидания»