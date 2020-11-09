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20+ приличных вещей, которые бы так и прятались под толстым слоем грязи, если бы их не решили хорошенько отмыть

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Некоторые люди, подобно Монике из сериала «Друзья», обожают уборку, другие же тянут до последнего, прежде чем отмыть что-то грязное. Конечно, стратегия вторых не самая выигрышная, но они имеют возможность наблюдать за впечатляющими результатами до и после своих усилий.

Именно эти большие и маленькие победы над хаосом AdMe.ru решил показать в новой подборке.

1. Казалось бы, у этой заплесневелой сумки нет никакого шанса снова стать чистой

© depressedandsocial / reddit

2. Ночная рубашка до и после стирки

© CeallachODaugherty / reddit

3. Этот душ теперь не узнать

© profreshionalcollective / instagram

4. Металлическая щетка, средство для мытья посуды, немного свободного времени — и плетеный стул стал как новый

© peri_dot / reddit

5. «Помыл пыльный вентилятор»

© star_witness11 / reddit

6. «1,5 стакана уксуса — и готово»

© rrrhwe / reddit

7. Стены тоже хотят быть чистыми

© justlurkin1322 / reddit

8. «Не могу позволить себе новые кеды, поэтому пришлось отмыть эти»

© keeping_on / reddit

9. Уборка ванной комнаты

© dragonwool / reddit

10. Разница между чистой и грязной обувью

© pocketsies / reddit

11. Впечатляющий результат

© sue01iv3 / reddit

12. «Потратил все свободное время на чистку автокресел»

© forgot_username1234 / reddit

13. «Убираю с 1988 года»

© OldestDamnJanitor / reddit

14. «Знаю, скоро мне снова нужно будет ее мыть»

© IHeartRadiation / reddit

15. Да, это одни и те же кроссовки

© tushark1 / reddit

16. «Удовлетворен тем, как теперь выглядит дверка от моей духовки»

© *** / reddit

17. «Год не мыл плиту»

© Rayneeileen / reddit

18. Новая жизнь винтажных подносов

© CosmonautTG / reddit

19. «Отмыл половину теннисного корта»

© okwhateveromg / reddit

20. «Последний раз мы убирали двор около 10 лет назад»

© snapaks / reddit

21. Результат, которым можно гордиться

© CaptandCrunch / reddit

22. Вот так выглядит старинное викторианское платье после стирки

© scdvintage / instagram

23. «Захотел, чтобы сапоги моей девушки выглядели лучше. Результат превысил все ожидания»

© imgur.com

Вам удавалось отмыть что-то очень грязное? Показывайте свой результат в комментариях.

Фото на превью depressedandsocial / reddit
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