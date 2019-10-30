20 человек, которые вдруг поняли, что безвозвратно повзрослели

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Период становления из ребенка во взрослого, самостоятельного человека, пожалуй, самый неоднозначный в жизни любого из нас. И хоть с возрастом появляется масса преимуществ, иногда реально хочется обменять их на возможность хотя бы на один день вернуться в беззаботное детство.

Нам в AdMe.ru захотелось отследить, когда же приходит то самое чувство, что мы наконец выросли, и по каким признакам это можно понять. И эта подборка дала нам исчерпывающие ответы.

Когда пришло осознание, что не надо было торопиться взрослеть

«„Вот вырастешь, будут свои деньги, купишь себе что захочешь“. Вырос. Купил. Нет, не слипнется»

А ведь в детстве казалось, что время идет очень медленно и 20 лет нам исполнится, по ощущениям, лет через 100

«Второй месяц на новой работе и мои растения все еще живы. Это я так взрослею, да?»

Жаль, что некоторые этапы в жизни нельзя вот так взять и прогулять, как географию в школе

Лучше бы мама просто иногда прятала шнур от приставки

«Не хочу хвастаться, но в моей корзине для стирки пусто! У меня, правда, есть гора сухой и чистой одежды, которую теперь нужно убрать, но корзина для стирки пуста!»

Хуже, когда это все происходит еще в 20

Страшнее, когда эти оригиналы до сих пор лежат у тебя в папке «Новые» и ты все еще планируешь их посмотреть

А еще лепишь котлеты из ничего

«Ты узнаешь, что повзрослел, когда поймешь, насколько важны магнитные отвертки»

К 30 годам придется сделать еще очень много таких открытий

Печальная история взрослой жизни: припавшая пылью игровая консоль

Сверхскорость, доступная каждому из нас

Быть взрослой — это испытывать гордость от того, как ты подстригла свой газон

Главное — не начать паниковать

«Я только что купила пылесос. Никогда еще так не волновалась, предвкушая, как я буду пылесосить квартиру»

«Одна из весомых причин, чтобы стать взрослым: иметь возможность есть мороженое в любое время, когда хочется, в любом количестве и прямо из ведерка»

А фраза «надо сходить в магазин» становится мантрой

«Вы понимаете, что выросли, когда все, что вы получаете на Рождество, — это обыденные вещи: новый тостер, чайник и набор для готовки. И при этом вы реально счастливы»

Помните те моменты, когда пришло понимание, что вы и правда уже выросли?